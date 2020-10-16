ЦПК добивается персональных санкций против Дубинского на Западе

От украинских органов требуют открыть против Дубинского дела о недостоверном декларировании, легализации доходов и госизмене

Центр противодействия коррупции обратился в международные и украинские организации и банки с просьбой о введении персональных санкций против народного депутата Слуги народа Александра Дубинского. Об этом в колонке на Украинской правде написала член правления ЦПК Дарья Каленюк.

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"Те, кто больше всего в парламенте кричат об олигархическом Западе, который хочет поработить Украину и разрушить наш суверенитет, обычно имеют роскошные состояния на том же ненавистном Западе", – написала она.

Поэтому в ЦПК решили "наказать лицемеров, которые атакуют сотрудничество между Украиной и цивилизованным западным миром и бросают наше государство в руки Кремля".

С просьбой о санкциях против Дубинского организация обратилась:

- В Минфин США. ЦПК считает, что Дубинский активно помогал депутату Андрею Деркачу, против которого американское министерство недавно ввело санкции, как против "российского агента", участвовавшего в кампании по вмешательству РФ в выборы в США.

- В прокуратуру Словакии. По данным ЦПК, с 30 марта 2019 по 14 февраля 2020 Дубинский был единственным акционером словацкой компании DubPro s.r.o, однако не указал этого в декларации за прошлый год.

- В словацкий банк Tatra Banka a.s, где Дубинский в 2019 году имел 4278 евро на счету. Внимание банка обратят на то, что он обслуживает публичного деятеля из Украины, который, по данным ЦПК, не декларирует свое словацкое состояние и имеет необоснованные активы, записанные на маму и жену.

- В украинские правоохранительные и контролирующие органы. От НАПК требуют провести полную проверку декларации Дубинского. От НАБУ – открыть уголовное производство по по статьям о недостоверном декларировании, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов. Также активисты обратились в Офис генпрокурора и СБУ с требованием открыть уголовное дело против Дубинского о государственной измене.

- В украинские банки, где Дубинский имеет счета. Их также предупредят о "необоснованных состояниях Дубинского, его мамы и жены".

Осенью 2019-го Bihus.info опубликовали расследование о Дубинском, в котором сообщается, что его семья владеет 17 автомобилями и 24 квартирами.

Дубинский тогда объяснил, что все это имущество принадлежит его семье еще с конца 1990-х.

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Вадим Ребрина

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