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Мама подарила Дубинскому три машины, еще одну он купил сам

Мама подарила Дубинскому три машины, еще одну он купил сам - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
03.01.2020, 19:52

Как известно, семья бывшего сотрудника телеканала 1+1 владеет 17 автомобилями и 24 квартирами

Народный депутат из фракции Слуга народа Александр Дубинский задекларировал три автомобиля общей стоимостью около 2,8 млн грн, которые ему подарила мать.

Согласно декларации, 27 декабря Дубинский получил от матери, Аллы Березовской, Mercedes-Benz G 55 2009 года (1261098 грн), Toyota Land Cruiser 200 2013 (1123632 грн) и Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 года (345832 грн).

2 января Дубинский купил автомобиль Cadillac Escalade 6.2i 2010 года за 1150000 грн.

11 ноября Bihus.info опубликовали расследование о Дубинском, в котором сообщается, что его семья владеет 17 автомобилями и 24 квартирами.

Дубинский заявил, что указанное имущество принадлежит его семье еще с конца 1990-х. На вопрос о Мазератти, записанной на его мать, депутат заявил, что "мама любит скорость". На вопрос, откуда у него столько денег, Дубинский ответил журналистке, что она "не такая талантливая", как он.

До избрания народным депутатом Дубинский работал на телеканале 1+1, принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому. На этом же канале выходил сериал "Слуга народа", который стал стартом политической карьеры Владимира Зеленского.

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декларация автомобиль александр дубинский алла березовская
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