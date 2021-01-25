Зеленский призвал Дубинского выйти из фракции Слуга народа. Депутат отказался
Президент Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа просил депутата Александра Дубинского выйти из фракции, но тот отказался. Об этом LIGA.net сообщили три источника в СН.
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Зеленский, реагируя на скандал с американскими санкциями против Дубинского, сказал, что считает лучшим решением выход депутата из фракции Слуга народа, потому что его пребывание там "только вредит".
Дубинский ответил на это отказом, так как считает себя невиновным во вмешательстве в президентские выборы в США. Он еще раз повторил свой тезис о том, что Вашингтон принял решение о санкциях на основании "кляузы" Центра противодействия коррупции и лично Виталия Шабунина.
Президент, по словам собеседника, сказал, что Дубинский "не понимает, насколько все серьезно". "Это ураган, и Дубинский в него уже попал", – отметил источник LIGA.net.
Зеленский к этому времени уже покинул заседание СН, а депутаты обсуждают вопрос Дубинского, сказал собеседник во фракции.
- Осенью 2019-го Bihus.info опубликовали расследование о Дубинском, в котором сообщается, что его семья владеет 17 автомобилями и 24 квартирами. Дубинский тогда объяснил, что все это имущество принадлежит его семье еще с конца 1990-х.
- 11 января 2021 года США ввели санкции против Дубинского и медиа-ресурсов депутата Андрея Деркача, как части связанной с РФ сети влияния. Деркача прямо назвали "российским агентом". Дубинского обвинили в участии в скоординированном распространении сфальсифицированных и необоснованных обвинений против на тот момент кандидата в президенты Джо Байдена. Дубинский заявил в ответ, что США пользуются "лживыми доносами" ЦПК.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк сначала заявил ,что Зеленский и его офис не будут комментировать санкции против Дубинского. Однако 13 января глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что ОП сделает все, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые вмешивались в выборы в США.
- 19 января ОГП открыл против Дубинского два уголовных дела.
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