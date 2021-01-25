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Зеленский призвал Дубинского выйти из фракции Слуга народа. Депутат отказался

25.01.2021, 21:01
Зеленский призвал Дубинского выйти из фракции Слуга народа. Депутат отказался - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа просил депутата Александра Дубинского выйти из фракции, но тот отказался. Об этом LIGA.net сообщили три источника в СН.

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Зеленский, реагируя на скандал с американскими санкциями против Дубинского, сказал, что считает лучшим решением выход депутата из фракции Слуга народа, потому что его пребывание там "только вредит".

Дубинский ответил на это отказом, так как считает себя невиновным во вмешательстве в президентские выборы в США. Он еще раз повторил свой тезис о том, что Вашингтон принял решение о санкциях на основании "кляузы" Центра противодействия коррупции и лично Виталия Шабунина.

Президент, по словам собеседника, сказал, что Дубинский "не понимает, насколько все серьезно". "Это ураган, и Дубинский в него уже попал", – отметил источник LIGA.net.

Зеленский к этому времени уже покинул заседание СН, а депутаты обсуждают вопрос Дубинского, сказал собеседник во фракции.

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Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский александр дубинский

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