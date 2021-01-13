UA

Ермак: Сделаем все, чтобы привлечь к ответственности тех, кто вмешивался в выборы в США

13.01.2021, 17:38
Ермак: Сделаем все, чтобы привлечь к ответственности тех, кто вмешивался в выборы в США - Фото
Александр Дубинский и Андрей Деркач (скриншот видео EnTv, YouTube)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ОП сделает все, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые вмешивались в выборы в США. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Для ясности – независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США", – написал Ермак.

Ранее его советник Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский не должен реагировать на скандал с санкциями против украинцев, в том числе членов пропрезидентской фракции, за вмешательство в американские выборы.

Читайте также: Тема дня | США догоняют группу Деркача. А Владимиру Зеленскому придется ответить за Дубинского

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
выборы в США александр дубинский андрей деркач андрей ермак

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 