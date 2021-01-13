Ермак: Сделаем все, чтобы привлечь к ответственности тех, кто вмешивался в выборы в США

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ОП сделает все, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые вмешивались в выборы в США. Об этом он написал в Twitter.

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"Для ясности – независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США", – написал Ермак.

Ранее его советник Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский не должен реагировать на скандал с санкциями против украинцев, в том числе членов пропрезидентской фракции, за вмешательство в американские выборы.

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Вадим Ребрина

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