"Почему Зеленский должен реагировать?" В ОП не комментируют санкции США против Дубинского
Президент Владимир Зеленский и его офис не будут комментировать санкции США против нардепа президентской партии Слуга народа Александра Дубинского. Об этом Радио Свобода заявил советник главы Офиса президента по коммуникациям Михаил Подоляк.
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"А почему именно президент на это должен реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский – депутат. И первичная реакция – это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции Слуга народа. Именно так правильно", – считает он.
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Ранее первый замглавы СН Александр Корниенко заявил, что тему санкций против Дубинского пока не вносили в повестку дня партии.
- 8 декабря 2020-го в Центре противодействия коррупции заявили, что суд якобы обязал генпрокурора Венедиктову открыть дела против Дубинского и Деркача по ч.1 статьи 111 УК (госизмена). Дубинский отрицает.
- 11 января 2021-го США ввели санкции против Дубинского и медиа-ресурсов Деркача, как части связанной с РФ сети влияния. Деркача прямо назвали "российским агентом". Дубинский заявил в ответ на это, что США пользуются "лживыми доносами" ЦПК.
- Вчера, 12 января, Facebook сообщил, что заблокировал в Украине десятки аккаунтов: пишут о ботоферме партии Порошенко.
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