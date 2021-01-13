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"Почему Зеленский должен реагировать?" В ОП не комментируют санкции США против Дубинского

13.01.2021, 07:36
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский и его офис не будут комментировать санкции США против нардепа президентской партии Слуга народа Александра Дубинского. Об этом Радио Свобода заявил советник главы Офиса президента по коммуникациям Михаил Подоляк.

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"А почему именно президент на это должен реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский – депутат. И первичная реакция – это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции Слуга народа. Именно так правильно", – считает он.

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Ранее первый замглавы СН Александр Корниенко заявил, что тему санкций против Дубинского пока не вносили в повестку дня партии.

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Евгений Пилипенко
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