Facebook заблокировал в Украине десятки аккаунтов: пишут о ботоферме партии Порошенко

В Facebook и Instagram еще в декабре 2020 года удалены десятки профилей, которые были созданы в Украине и ориентированы на внутреннюю аудиторию. В отделе Facebook, отслеживающем "скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели", их связали с партией Европейская солидарность, а также ОО Справа громад и ОО Антикоррупционный блокпост.

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Основанием для удаления 27 аккаунтов Facebook, 37 страницы, 21 группы и 13 аккаунтов в Instagram стало "скоординированное неаутентичное поведение в регионе". "Когда мы удалили эту сеть, она начала формировать аудиторию", – пишут в Facebook.

Как уточнили там в месячном отчете, стоящие за этой активностью люди "использовали фейковые аккаунты, чтобы создать фиктивных лиц, избежать нашего контроля, модерировать страницы и писать в группах, названных по названиям городов в Украине".

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Facebook также отмечает, что сеть распространяла контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставила лайки и комментировала под текстами других людей, "чтобы показать их (упомянутые выше партии и политиков, – ред.) более популярными, чем они есть на самом деле".

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Отдел в Facebook, который занимается такой чисткой, продолжает: сеть публиковала сообщения на украинском и русском языках о новостях и политике в Украине, "включая одобрительные комментарии о Евросолидарности и ее кандидатах, Справе громад, пятом президенте Петре Порошенко и критику президента Владимира Зеленского".

"Часть этого контента была оценена местными фактчекерами как фальшивая", – ссылаются в Facebook на неких местных проверяющих достоверность информации.

В партии и двух ОО еще не комментировали это решение Facebook. Новость будет дополнена их комментариями, если они появятся.

Евгений Пилипенко

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