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28% украинцев назвали Зеленского неудачником года, 14,5% – политиком года: опрос

21.12.2020, 13:31
28% украинцев назвали Зеленского неудачником года, 14,5% – политиком года: опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Неудачником года украинцы чаще всего называют президента Владимира Зеленского, большая часть опрошенных считает, что политиком года нельзя назвать никого. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с Киевским международным институтом социологии.

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25,9% опрошенных ответили, что в 2020-м нельзя кого-то назвать политиком года. 6,1% не видят, кого можно было бы назвать неудачником года.

Зеленского политиком года назвали 14,5% опрошенных, неудачником года – 28%. На втором месте в обоих рейтингах – пятый президент Петр Порошенко, политиком года его считают 9,2%, неудачником – 13,8%.

Третье место в рейтинге "политик года" занял один из лидеров партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, в рейтинге же неудачников на третьем месте – бывший премьер-министр Алексей Гончарук.

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Опрос проводился с 5 по 13 декабря 2020 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, методом личного интервью. Опрошено 2004 человека возрастом от 18 лет, погрешность не превышает 3,3%. Финансирование опроса выполнено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Денис Юдин
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