28% украинцев назвали Зеленского неудачником года, 14,5% – политиком года: опрос
Неудачником года украинцы чаще всего называют президента Владимира Зеленского, большая часть опрошенных считает, что политиком года нельзя назвать никого. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с Киевским международным институтом социологии.
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25,9% опрошенных ответили, что в 2020-м нельзя кого-то назвать политиком года. 6,1% не видят, кого можно было бы назвать неудачником года.
Зеленского политиком года назвали 14,5% опрошенных, неудачником года – 28%. На втором месте в обоих рейтингах – пятый президент Петр Порошенко, политиком года его считают 9,2%, неудачником – 13,8%.
Третье место в рейтинге "политик года" занял один из лидеров партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, в рейтинге же неудачников на третьем месте – бывший премьер-министр Алексей Гончарук.
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Опрос проводился с 5 по 13 декабря 2020 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, методом личного интервью. Опрошено 2004 человека возрастом от 18 лет, погрешность не превышает 3,3%. Финансирование опроса выполнено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.
- В декабре 2019 года по данным опроса Деминициатив и Центра Разумкова, политиком года Зеленского считали 46% украинцев.
- В декабре 2020 года по данным опроса Центра Разумкова 42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года, 20% – политиком года.
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