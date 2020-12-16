UA

42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года, 20% – политиком года – опрос

16.12.2020, 16:05
42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года, 20% – политиком года – опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Украинцы считают президента Владимира Зеленского как политиком 2020 года, так и главным разочарованием. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Центра Разумкова. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По данным опроса, почти 20% респондентов назвали Зеленского политиком года (в 2019-ом таких было 46%). На втором месте в этой категории пятый президент Петр Порошенко (10% считают политиком года, в 2019-ом – 7,5%). Третий – депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко (5%, в 2019-ом – 3%). 

Также 42% украинцев назвали Зеленского разочарованием 2020 года. На втором месте – Порошенко (10%).

Еще около 2% назвали разочарованием года главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, премьера Дениса Шмыгаля, лидера Батькивщины Юлию Тимошенко, главу Радикальной партии Олега Ляшко и экс-премьера Алексея Гончарука.  

Опрос проводился с 4 по 9 декабря методом личного интервью среди 2018 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – 2,3%. Заказчик не указан.

Читайте также: Сейчас в Раду проходят четыре партии. Еще две на грани погрешности – опрос Разумкова

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Владимир Зеленский рейтинг центр Разумкова

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 