42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года, 20% – политиком года – опрос

Украинцы считают президента Владимира Зеленского как политиком 2020 года, так и главным разочарованием. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Центра Разумкова.

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По данным опроса, почти 20% респондентов назвали Зеленского политиком года (в 2019-ом таких было 46%). На втором месте в этой категории пятый президент Петр Порошенко (10% считают политиком года, в 2019-ом – 7,5%). Третий – депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко (5%, в 2019-ом – 3%).

Также 42% украинцев назвали Зеленского разочарованием 2020 года. На втором месте – Порошенко (10%).

Еще около 2% назвали разочарованием года главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, премьера Дениса Шмыгаля, лидера Батькивщины Юлию Тимошенко, главу Радикальной партии Олега Ляшко и экс-премьера Алексея Гончарука.

Опрос проводился с 4 по 9 декабря методом личного интервью среди 2018 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – 2,3%. Заказчик не указан.

По данным опроса Центра Разумкова, Зеленский остается лидером электорального рейтинга, но Порошенко значительно приблизился к нему в рейтинге второго тура.

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Станислав Стороженко

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