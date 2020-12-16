Во втором туре выборов Зеленский опередил бы Порошенко всего на 14% – опрос Разумкова

Президент Владимир Зеленский остается лидером электорального рейтинга, а пятый президент Петр Порошенко значительно приблизился к нему в рейтинге второго тура. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова в начале декабря.

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В первом туре на выборах президента среди намеренных придти на участки и определившихся с выбором кандидата избирателей голоса распределились так:

28% – Владимир Зеленский;

19,3% – Петр Порошенко;

17,2% – Юрий Бойко;

7,7% – Юлия Тимошенко;

5,8% – Игорь Смешко;

4,1% – Владимир Гройсман;

3% – Анатолий Гриценко;

2,5% – Дмитрий Разумков;

1,9% – Руслан Кошулинский;

1,6% – Олег Ляшко;

1,5% – Виталий Кличко;

0,9% – Александр Вилкул.

Во втором туре Зеленский побеждает Порошенко с результатом 57% против 43%, если выходит Бойко, то Зеленский победит с результатом 62% против 38%.

С декабря 2019 года электоральный рейтинг Зеленского среди всех опрошенных снизился с 41% до 19%. Рейтинг Порошенко вырос с 8% до 13%, Бойко – с 10% до 12%. Поддержка Тимошенко статистически не изменилась: 5,5% и 6% соответственно.

Опрос проводился с 4 по 9 декабря 2020 года методом личного интервью. Опрошено 2018 человек по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, выборка репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Ошибка не превышает 2,3%. Исследование выполнено в рамках проекта Центра Разумкова.

В ноябре по данным опроса КМИС Зеленский в первом туре получил бы 33,3%, Порошенко – 17,3%, Тимошенко – 11,1%, Бойко – 10,5%.

По опросу Центра Разумкова за октябрь-ноябрь 2020-го: Зеленский – 31,2%, Порошенко и Бойко – 21,1% и 16,9%.

Денис Юдин

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