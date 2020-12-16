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Во втором туре выборов Зеленский опередил бы Порошенко всего на 14% – опрос Разумкова

16.12.2020, 15:30
Во втором туре выборов Зеленский опередил бы Порошенко всего на 14% – опрос Разумкова - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский остается лидером электорального рейтинга, а пятый президент Петр Порошенко значительно приблизился к нему в рейтинге второго тура. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова в начале декабря.

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В первом туре на выборах президента среди намеренных придти на участки и определившихся с выбором кандидата избирателей голоса распределились так:

28% – Владимир Зеленский;

19,3% – Петр Порошенко;

17,2%Юрий Бойко;

7,7%Юлия Тимошенко;

5,8%Игорь Смешко;

4,1%Владимир Гройсман;

3%Анатолий Гриценко;

2,5%Дмитрий Разумков;

1,9%Руслан Кошулинский;

1,6%Олег Ляшко;

1,5%Виталий Кличко;

0,9%Александр Вилкул.

Во втором туре Зеленский побеждает Порошенко с результатом 57% против 43%, если выходит Бойко, то Зеленский победит с результатом 62% против 38%.

С декабря 2019 года электоральный рейтинг Зеленского среди всех опрошенных снизился с 41% до 19%. Рейтинг Порошенко вырос с 8% до 13%, Бойко – с 10% до 12%. Поддержка Тимошенко статистически не изменилась: 5,5% и 6% соответственно.

Опрос проводился с 4 по 9 декабря 2020 года методом личного интервью. Опрошено 2018 человек по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, выборка репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Ошибка не превышает 2,3%. Исследование выполнено в рамках проекта Центра Разумкова.

  • В ноябре по данным опроса КМИС Зеленский в первом туре получил бы 33,3%, Порошенко – 17,3%, Тимошенко – 11,1%, Бойко – 10,5%.
Денис Юдин
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