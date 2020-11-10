Большинство украинцев выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была в опросе, пишут социологи

Если бы президентские выборы проходили в конце октября-начале ноября 2020 года, во второй тур вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и прошлый президент Петр Порошенко. Юрий Бойко от пророссийской партии ОПЗЖ, который в августе шел вторым, опустился на третье место. Такие результаты опроса показал центр Разумкова.

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Результаты среди тех украинцев, кто принял бы участие в выборах и определился, за кого голосовать (социологи говорят, этот показатель наиболее точный):

31,2% (36,8% в августе) – Зеленский;

21,1% (15,3%) – Порошенко;

16,9% (17,2%) – Бойко;

10,8% (10,2%) – ответ "другой кандидат";

8,3% (7,8%) - Юлия Тимошенко.

Несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Зеленскому (33%, а не доверяют – 62%) и главе Рады Дмитрию Разумкову (30% и 57% соответственно).

Доверие Бойко выразили 22% опрошенных (69% не доверяют), Порошенко – 22% и 73%, первому президенту Леониду Кравчуку – 17% и 72%, Тимошенко – 17% и 77%, неформальному лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку – 15,5% и 76%, главе Офиса президента Андрею Ермаку – 8% и 59%, и генпрокурору Ирине Венедиктовой – 6% и 62% соответственно.

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Опрос проведен с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом личного интервью среди 2020 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине. Погрешность – не выше 2,3%.

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Евгений Пилипенко

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