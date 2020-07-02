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Рейтинг Зеленского снизился по сравнению с маем почти на 5% - группа Рейтинг

Рейтинг Зеленского снизился по сравнению с маем почти на 5% - группа Рейтинг - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
02.07.2020, 13:31

За выход во второй тур президентских выборов вместе с Зеленским сейчас могли бы соперничать Петр Порошенко и Юрий Бойко

Президент Владимир Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге. Об этом говорят данные опроса, проведенного в июне социологической группой Рейтинг.

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Среди тех, кто готов идти на выборы и определился с кандидатом, за Зеленского готовы проголосовать 34,6%. В мае по опросу Рейтинга Зеленского поддерживали 39,3% опрошенных.

На втором месте Петр Порошенко, его поддерживают 11,4% опрошенных (13,3% в мае). В границах погрешности опроса отстает от него Юрий Бойко, за него готовы голосовать 11,2% (13,9% в мае ). 7,2% поддерживают Юлию Тимошенко (в мае - 8,6%), 6,7% - Игоря Смешко (в мае - 5,9%).

В выборах готовы участвовать 80% опрошенных.

Опрос о выборах президента (Фото - группа Рейтинг)

Инфографика - группа Рейтинг. Нажмите, чтобы увеличить.

Опрос проводился 24-28 июня, опрошены 2000 человек от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,2%.

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Денис Юдин
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