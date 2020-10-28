Электорат | Много из молодежи не пришло на местные выборы, мобилизировалось старшее поколение – опрос
Исследование группы Рейтинг показало, что значительная часть молодых избирателей проигнорировала голосование 25 октября
Молодежь, которая во многом привела Владимира Зеленского и его партию к власти в 2019 году, в значительной степени проигнорировала прошедшие осенью 2020-го местные выборы. Результаты социологического исследования опубликовала группа Рейтинг.
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Самыми активными 25 октября были старшие избиратели: 56% от всего количества людей, пришедших на выборы, были старше 50 лет, хотя в общей массе электората их доля 45%.
Молодежь была менее активной – лишь 11% из пришедших на выборы были 18-29 лет (в общей структуре избирателей их доля 18%).
Наибольший перекос в сторону старшего электората был в городах, и прежде всего у мужчин. А в региональном разрезе старшее поколение чаще всего голосовало на востоке и юге Украины: там доля избирателей >50 лет составляла 60%.
Среди тех, кто не голосовал, самыми распространенными причинами у женщин было "состояние здоровья" и "угроза коронавируса", у мужчин – "занятость в день выборов" и "отсутствие интереса к выборам и их результатам".
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Те, кто не пришел голосовать среди старших, основной причиной этого назвали "здоровье", а среди молодежи – "занятость в день выборов" и "проживание не по месту регистрации" (особенно актуально для Киева). Люди среднего возраста также добавляли, что не голосовали из-за "угрозы коронавируса".
- Опрос проведен среди 8747 голосовавших украинцев и 1200 не голосовавших от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 1,4% и 2,8% соответственно.
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