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Решение Зеленского распустить КСУ поддерживают почти 60% украинцев – опрос

04.11.2020, 10:22
Решение Зеленского распустить КСУ поддерживают почти 60% украинцев – опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Помимо симпатиков президентской Слуги народа (82%), больше других законопроект главы государства одобряют приверженцы партии За будущее (70%)

Число тех украинцев, которые поддерживают идею президента Владимира Зеленского о роспуске нынешнего состава Конституционного суда, вдвое больше противников этого шага. Такие данные показали социологи группы Рейтинг.

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Почти 60% опрошенных граждан поддерживают законопроект Зеленского, 27% не поддерживают, а 16% не определились с ответом.

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Вопрос звучал так: "Президент внес в парламент проект закона, которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ. Поддерживаете ли Вы принятие этого закона?" Результат в виде графиков – ниже.

51% из тех, кто ничего не знает о решении КСУ, все равно одобрили идею Зеленского. Среди знакомых с содержанием решения КСУ таких еще больше – 63%. 

Схема: группа Рейтинг

Тех, кто против идеи Зеленского, больше всего среди симпатизирующих Европейской солидарности и Партии Шария – по 45%. Больше 40% противников законопроекта президента также среди симпатиков ОПЗЖ.

Схема: группа Рейтинг

В целом, лишь 11% респондентов положительно оценивают скандальное решение КСУ. Каждый четвертый (25%) нейтрально к нему относится, а 59% – негативно.

Опрос проведен 2-3 ноября 2020 года по телефону с использованием компьютера среди 2000 граждан от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,2%.

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Евгений Пилипенко
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