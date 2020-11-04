Решение Зеленского распустить КСУ поддерживают почти 60% украинцев – опрос
Помимо симпатиков президентской Слуги народа (82%), больше других законопроект главы государства одобряют приверженцы партии За будущее (70%)
Число тех украинцев, которые поддерживают идею президента Владимира Зеленского о роспуске нынешнего состава Конституционного суда, вдвое больше противников этого шага. Такие данные показали социологи группы Рейтинг.
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Почти 60% опрошенных граждан поддерживают законопроект Зеленского, 27% не поддерживают, а 16% не определились с ответом.
Вопрос звучал так: "Президент внес в парламент проект закона, которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ. Поддерживаете ли Вы принятие этого закона?" Результат в виде графиков – ниже.
51% из тех, кто ничего не знает о решении КСУ, все равно одобрили идею Зеленского. Среди знакомых с содержанием решения КСУ таких еще больше – 63%.
Тех, кто против идеи Зеленского, больше всего среди симпатизирующих Европейской солидарности и Партии Шария – по 45%. Больше 40% противников законопроекта президента также среди симпатиков ОПЗЖ.
В целом, лишь 11% респондентов положительно оценивают скандальное решение КСУ. Каждый четвертый (25%) нейтрально к нему относится, а 59% – негативно.
Опрос проведен 2-3 ноября 2020 года по телефону с использованием компьютера среди 2000 граждан от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,2%.
- 27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.
- 29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ и призвал судей добровольно подать в отставку.
- Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.
- Зеленский ответил, готов ли распустить Раду, если она не поддержит роспуск КСУ.
- Вчера комитет Рады поддержал законопроект спикера Разумкова о выходе из кризиса, а проект Зеленского не рассматривали.
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