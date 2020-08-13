Во второй тур выборов вышли бы Зеленский и Порошенко – опрос Центра Разумкова
Во втором туре Зеленский победил бы Порошенко, говорится в результатах опроса
Если бы выборы проходили в первое воскресенье августа, то во второй тур вышел бы президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко. Об этом говорится в результатах совместного опроса Центра Разумкова и Социс.
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Результаты опроса, первый тур:
- Владимир Зеленский - 25,6%;
- Петр Порошенко - 13,7%;
- Юрий Бойко – 12%;
- Юлия Тимошенко - 6,8%;
- Игорь Смешко – 5,3%;
- Анатолий Шарий – 2,2%;
- Олег Ляшко – 2,2%;
- Андрей Билецкий – 0,8%;
- другие кандидаты – 0,8%;
- не голосовали бы – 8,1%;
- отказ отвечать, не определились – 12,4%.
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Во втором туре, если б в него вышли Порошенко и Зеленский:
- Зеленский – 44,3% (68,4% из определившихся);
- Порошенко – 20,4% (31,6%);
- Не голосовали бы – 25%;
- Отказ отвечать/не определились – 10,3%.
Опрос проводился с 21 по 28 июля среди 4000 совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий.
- В конце июня, по данным Центра Разумкова, во второй тур выходили бы Зеленский и Бойко.
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