Во второй тур выборов вышли бы Зеленский и Порошенко – опрос Центра Разумкова

Во втором туре Зеленский победил бы Порошенко, говорится в результатах опроса

Если бы выборы проходили в первое воскресенье августа, то во второй тур вышел бы президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко. Об этом говорится в результатах совместного опроса Центра Разумкова и Социс.

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Результаты опроса, первый тур:

- Владимир Зеленский - 25,6%;

- Петр Порошенко - 13,7%;

- Юрий Бойко – 12%;

- Юлия Тимошенко - 6,8%;

- Игорь Смешко – 5,3%;

- Анатолий Шарий – 2,2%;

- Олег Ляшко – 2,2%;

- Андрей Билецкий – 0,8%;

- другие кандидаты – 0,8%;

- не голосовали бы – 8,1%;

- отказ отвечать, не определились – 12,4%.

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Во втором туре, если б в него вышли Порошенко и Зеленский:

- Зеленский – 44,3% (68,4% из определившихся);

- Порошенко – 20,4% (31,6%);

- Не голосовали бы – 25%;

- Отказ отвечать/не определились – 10,3%.

Опрос проводился с 21 по 28 июля среди 4000 совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий.

В конце июня, по данным Центра Разумкова, во второй тур выходили бы Зеленский и Бойко.

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Марк Сировой

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