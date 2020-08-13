Выборы в Киеве. Партия Порошенко теряет лидерство - опрос Разумкова
В Киевский горсовет сейчас могли бы попасть семь партий
В рейтинге партий на выборах в Киевский городской совет Европейская солидарность опустилась с первого на четвертое место, лидером стала партия действующего мэра Киева Виталия Кличко УДАР. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова.
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Среди определившихся с предпочтениями избирателей голоса распределились так:
19,8% - УДАР (11,5% в июле);
15% - Слуга народа (19,3%);
11,5% - ОПЗЖ(10,6%);
11,4% - Европейская солидарность (20,4%);
7,1% - Победа Пальчевского (6,2%);
5,5% - Батькивщина (7,5%);
5,5% - Сила и Честь (5,1%).
Остальные партии не проходят барьер в 5%.
По сравнению с опросом Центра Разумкова в июле сильно снизился рейтинг Евросолидарности (-9%), рейтинг Удара, наоборот, заметно вырос (+8,3%).
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Опрос проводился 24 июля - 2 августа в Киеве, опрошено 2019 человек возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%.
- В июльском опросе Центра Разумкова среди партий лидировала Европейская солидарность, УДАР был только на третьем месте.
- В начале августа схожие результаты показывал опрос группы Рейтинг.
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