Выборы в Киеве. Партия Порошенко теряет лидерство - опрос Разумкова

В Киевский горсовет сейчас могли бы попасть семь партий

В рейтинге партий на выборах в Киевский городской совет Европейская солидарность опустилась с первого на четвертое место, лидером стала партия действующего мэра Киева Виталия Кличко УДАР. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

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Среди определившихся с предпочтениями избирателей голоса распределились так:

19,8% - УДАР (11,5% в июле);

15% - Слуга народа (19,3%);

11,5% - ОПЗЖ(10,6%);

11,4% - Европейская солидарность (20,4%);

7,1% - Победа Пальчевского (6,2%);

5,5% - Батькивщина (7,5%);

5,5% - Сила и Честь (5,1%).

Остальные партии не проходят барьер в 5%.

По сравнению с опросом Центра Разумкова в июле сильно снизился рейтинг Евросолидарности (-9%), рейтинг Удара, наоборот, заметно вырос (+8,3%).

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Опрос проводился 24 июля - 2 августа в Киеве, опрошено 2019 человек возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%.

В июльском опросе Центра Разумкова среди партий лидировала Европейская солидарность, УДАР был только на третьем месте.

среди партий В начале августа схожие результаты показывал опрос группы Рейтинг.

Денис Юдин

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