В Киевский городской совет проходят шесть партий - опрос Рейтинга
В лидеры партийного рейтинга в Киеве вышла Евросолидарность, Слуга народа отстает в пределах погрешности
Шесть партий проходят в Киевский городской совет, если бы выборы проводились в ближайшее время. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце июля социологической группой Рейтинг.
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Среди избирателей, намеренных голосовать и определившихся с выбором, голоса распределились бы таким образом:
19,8% - Европейская солидарность;
19,3% - Слуга народа;
17,1% - УДАР;
8% - ОПЗЖ;
5,7% - Батькивщина;
5% - Партия Шария.
Остальные партии не преодолевают 5% барьер.
Рейтинга партий (нажмите, чтобы увеличить):
С августа прошлого года в Киеве заметно сильное падение рейтинга Слуги народа и рост рейтингов Евросолидарности и УДАРа.
Динамика рейтинга партий (нажмите, чтобы увеличить):
Опрос проводился 26-27 июля среди 2000 жителей Киева возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,2%.
- В апреле рейтинги Слуги народа и Евросолидарности в Киеве почти сравнялись - опрос Рейтинга.
- В июле опрос КМИС показал преимущество Евросолидароности.
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