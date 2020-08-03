В Киевский городской совет проходят шесть партий - опрос Рейтинга

В лидеры партийного рейтинга в Киеве вышла Евросолидарность, Слуга народа отстает в пределах погрешности

Шесть партий проходят в Киевский городской совет, если бы выборы проводились в ближайшее время. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце июля социологической группой Рейтинг.

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Среди избирателей, намеренных голосовать и определившихся с выбором, голоса распределились бы таким образом:

19,8% - Европейская солидарность;

19,3% - Слуга народа;

17,1% - УДАР;

8% - ОПЗЖ;

5,7% - Батькивщина;

5% - Партия Шария.

Остальные партии не преодолевают 5% барьер.

Рейтинга партий (нажмите, чтобы увеличить):

С августа прошлого года в Киеве заметно сильное падение рейтинга Слуги народа и рост рейтингов Евросолидарности и УДАРа.

Динамика рейтинга партий (нажмите, чтобы увеличить):

Опрос проводился 26-27 июля среди 2000 жителей Киева возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,2%.

В апреле рейтинги Слуги народа и Евросолидарности в Киеве почти сравнялись - опрос Рейтинга.

В июле опрос КМИС показал преимущество Евросолидароности.

Денис Юдин

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