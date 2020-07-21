Рекордный процент украинцев недоволен работой Зеленского - опрос Рейтинга

По данным опроса, только 37% респондентов довольны деятельностью президента Владимира Зеленского

59% украинцев недовольны работой президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

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37% опрошенных довольны деятельностью главы государства.

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Работой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 25%, недовольны - 57%. Деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны лишь 16%, не довольны - 65% опрошенных.

Больше всего недовольных работой президента отмечается на юге страны - 42%, спикера Рады - в центре (26%), премьером - на западе и в центре (по 16%).

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Опрос проводился 16-17 июля среди 2000 респондентов по всей территории страны, кроме временно оккупированных. Погрешность - 2,2%.

По данным июньского опроса Рейтинга, н едовольны деятельностью Зеленского были 52% опрошенных, довольны - 35%. 12% затруднились с ответом.

В июне не одобряющих действий Зеленского впервые стало больше, чем одобряющих - опрос КМИС.

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Арина Толина

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