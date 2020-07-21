Рекордный процент украинцев недоволен работой Зеленского - опрос Рейтинга
По данным опроса, только 37% респондентов довольны деятельностью президента Владимира Зеленского
59% украинцев недовольны работой президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.
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37% опрошенных довольны деятельностью главы государства.
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Работой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 25%, недовольны - 57%. Деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны лишь 16%, не довольны - 65% опрошенных.
Больше всего недовольных работой президента отмечается на юге страны - 42%, спикера Рады - в центре (26%), премьером - на западе и в центре (по 16%).
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Опрос проводился 16-17 июля среди 2000 респондентов по всей территории страны, кроме временно оккупированных. Погрешность - 2,2%.
- По данным июньского опроса Рейтинга, недовольны деятельностью Зеленского были 52% опрошенных, довольны - 35%. 12% затруднились с ответом.
- В июне не одобряющих действий Зеленского впервые стало больше, чем одобряющих - опрос КМИС.
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