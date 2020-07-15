Более 70% украинцев сомневаются в честности окружения Зеленского - опрос
По данным опроса, 40,5% украинцев уверены, что президент Владимир Зеленский является честным и порядочным человеком
Три четверти украинцев (73,3%) сомневаются в честности и порядочности окружения Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса от центра Разумкова и фонда Деминициативы им. Кучерива.
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40,5% граждан согласны, что президент является честным и порядочным человеком, но о большинстве членов его политической команды этого нельзя сказать.
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9% респондентов склоняются к ответу о честности и порядочности и президента, его политической команды.
33% придерживаются мнения, что ни Зеленский, ни большинство членов его политической команды не являются честными и порядочными людьми.
- 15 июля сообщалось, что если бы президентские выборы проходили в начале июля 2020 года, во второй тур точно вышел бы Зеленский, тогда как за второе место в первом туре соперничают прошлый президент Петр Порошенко и Юрий Бойко.
- Опрос КМИС с 24 апреля по 4 июня 2020-го: 37,6% – Зеленский, 16,2% – Порошенко, 13,2% – Бойко.
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