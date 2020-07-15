В президентском опросе центра Разумкова Зеленский лидер, Бойко впереди Порошенко
Если бы в июле состоялся второй тур с Зеленским и Бойко, то за первого проголосовали бы 68% опрошенных, а если с Зеленским и Порошенко, то 71,5%
Если бы президентские выборы проходили в начале июля 2020 года, во второй тур точно вышел бы действующий глава государства Владимир Зеленский, тогда как за второе место в первом туре соперничают прошлый президент Петр Порошенко и Юрий Бойко. Такие результаты опроса от центра Разумкова и фонда Деминициативы им. Кучерива.
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Результаты опроса среди тех украинцев, кто примет участие в выборах и уже определился, за кого голосовать:
36,8% - Зеленский;
17,2% - Бойко;
15,3% - Порошенко;
10,2% - ответ "другой кандидат";
7,8% - Юлия Тимошенко.
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Опрос проведен 3-9 июля 2020 года среди 2022 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.
- Опрос КМИС с 24 апреля по 4 июня 2020-го: 37,6% – Зеленский, 16,2% – Порошенко, 13,2% – Бойко.
- Опрос центра Разумкова за 17-24 июня 2020-го: 34,6% – Зеленский, 20% – Бойко, 16,1% – Порошенко.
- Опрос группа Рейтинг за 24-28 июня 2020-го: 34,6% – Зеленский, 11,4% – Порошенко, 11,2% – Бойко.
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