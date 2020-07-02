Большинство украинцев не одобряет деятельность Зеленского - опрос группы Рейтинг

Большинство украинцев не одобряет деятельность президента Владимира Зеленского. Об этом говорят данные опроса, проведенного в июне социологической группой Рейтинг.
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Недовольны деятельностью Зеленского 52% опрошенных, довольны - 35%. 12% затруднились с ответом.
Деятельность других властных институтов украинцы также недовольны: не одобряют работу спикера Рады Дмитрия Разумкова 51%, самого парламента - 75%, премьера Дениса Шмыгаля - 55%, Кабмина в целом - 71%.
Инфографика - группа Рейтинг. Нажмите, чтобы увеличить.
Опрос проводился 24-28 июня, опрошены 2000 человек от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,2%.