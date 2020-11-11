Президентский рейтинг Зеленского падает, но растет у Порошенко и Тимошенко – опрос КМИС
Президентский рейтинг главы политсовета пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука вырос с 6,4% в апреле до 8,8% в октябре
Если бы президентские выборы проходили в середине октября 2020 года, во второй тур вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии.
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Результаты среди тех респондентов, кто принял бы участие в выборах и определился, за кого голосовать:
33,3% (40,9% в апреле) – Зеленский;
17,3% (15,7%) – Порошенко (Европейская солидарность);
11,1% (8,7%) – Юлия Тимошенко (Батькивщина)
10,5% (8,9%) – Юрий Бойко (ОПЗЖ);
9,5% (9,2%) – Игорь Смешко; (Сила и честь)
8,8% (6,4%) – Виктор Медведчук (ОПЗЖ).
За председателя Радикальной партии Олега Ляшко отдали бы свой голос 4,6% опрошенных, по сравнению с 4% в апреле. За главу партии Голос Киру Рудик проголосовали бы 0,4% респондентов.
Опрос проведен с 17 по 24 октября 2020 года методом телефонных интервью среди 1502 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме АР Крым. Заказчик не указан. Погрешность – не выше 2,6%.
- Опрос КМИС с 24 апреля по 4 июня 2020-го: 37,6% – Зеленский, 16,2% – Порошенко, 13,2% – Бойко.
- Опрос группы Рейтинг за 24-28 июня 2020-го: 34,6% – Зеленский, 11,4% – Порошенко, 11,2% – Бойко.
- Опрос группы Разумкова за октябрь-ноябрь 2020-го: Зеленский – 31,2%, Порошенко и Бойко – 21,1% и 16,9%.
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