Президентский рейтинг Зеленского падает, но растет у Порошенко и Тимошенко – опрос КМИС

Президентский рейтинг главы политсовета пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука вырос с 6,4% в апреле до 8,8% в октябре

Если бы президентские выборы проходили в середине октября 2020 года, во второй тур вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии.

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Результаты среди тех респондентов, кто принял бы участие в выборах и определился, за кого голосовать:

33,3% (40,9% в апреле) – Зеленский;

17,3% (15,7%) – Порошенко (Европейская солидарность);

11,1% (8,7%) – Юлия Тимошенко (Батькивщина)

10,5% (8,9%) – Юрий Бойко (ОПЗЖ);

9,5% (9,2%) – Игорь Смешко; (Сила и честь)

8,8% (6,4%) – Виктор Медведчук (ОПЗЖ).

За председателя Радикальной партии Олега Ляшко отдали бы свой голос 4,6% опрошенных, по сравнению с 4% в апреле. За главу партии Голос Киру Рудик проголосовали бы 0,4% респондентов.

Опрос проведен с 17 по 24 октября 2020 года методом телефонных интервью среди 1502 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме АР Крым. Заказчик не указан. Погрешность – не выше 2,6%.

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Станислав Стороженко

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