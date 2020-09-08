Рейтинг продолжает падать. Больше половины киевлян недовольны работой Зеленского - опрос

В сентябре 2019 года деятельностью нынешнего президента были довольны 52%

61% опрошенных жителей Киева не удовлетворены деятельностью президента Владимира Зеленского, другого мнения - 34% респондентов, не могут ответить - 6%. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг.

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За год процент довольных президентом упал на 18%. В сентябре 2019 года 52% киевлян были удовлетворены его деятельностью, 33% не могли определиться с ответом, а были недовольны - 17%.

Опрос проводился 31 августа - 1 сентября по телефону по случайной выборке среди 1200 киевлян старше 18 лет. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность - не выше 2,8%.

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Согласно опросу Центра Разумкова и Социс за август, е сли бы выборы проходили в первое воскресенье месяца, то во второй тур вышел бы нынешний президент ( 44,3%) и его предшественник Петр Порошенко (20,4%) .

( Петр Порошенко (20,4%) В июле, по опросам Рейтинга, деятельностью Зеленского были недовольны 56% украинцев, довольны – 36%.

Станислав Стороженко

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