Местные выборы. За Слугу народа готовы проголосовать 30%, за ОПЗЖ 17%, за ЕС 16% - опрос

20% украинцев заявили, что не будут голосовать. Основные причины: недоверие к избирательному процессу и незаинтересованность в партиях или кандидатах

30% опрошенных украинцев, которые определились и намерены голосовать на местных выборах, готовы отдать голос за Слугу народа, 17% - за ОПЗЖ , 16% - за Европейскую Солидарность. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг.

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9% готовы проголосовать за Батькивщину. За ВО Свобода, Партию Шария и Радикальную партию Олега Ляшка намерены отдать свой голос по 3% избирателей. Голос, Украинская стратегия Владимира Гройсмана, Сила и честь и Оппозиционный блок - по 2%.

Отмечается, что среди тех, кто дал спонтанный ответ, 41% опрошенных не смогли ответить. Соответственно рейтинги партий ниже: у СН - 15%, ОПЗЖ - 9%, у Евросолидарности - 8%, Батькивщины - 4%.

О намерении проголосовать заявили 77% опрошенных (на парламентских выборах в 2019-м ЦВК зафиксировала явку 49,8%). Еще 20% заявили, что, скорее всего, голосовать не будут, 3% - не определились с ответом.

Респонденты не будут голосовать, так как не доверяют избирательному процессу (15%), им не нравится ни одна партия/кандидат (14%), считают, что их голос не имеет значения (13%), не имеют интереса к выборам (11%). Наивысший процент желающих проголосовать среди людей старше 60 лет (84%). Меньше всего желающих проголосовать в возрасте от 18 до 29 лет - 64%.

Опрос проводился 30-31 июля по телефону по случайной выборке среди 2472 граждан Украины старше 16 лет. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не выше 2%.

Демократических инициатив и Центра Разумкова за август, в случае досрочных выборов в Верховную Раду за партию СН проголосовали бы 29,5% украинцев, ОПЗЖ - 21,7%, ЕС - 15,5%, Батькивщина - 11,5%. По данным опроса

СН набрали бы 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЕС - 15,7%, Батькивщина - 10,4%.



По данным опроса Рейтинга, проведенного в начале августа, в случае досрочных выборов в Раду

Станислав Стороженко

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