Рейтинг партий. В Раду в случае досрочных выборов пройдут четыре политсилы - опрос

Слуга народа несмотря на падение рейтингов остается лидером симпатий

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в следующие воскресенье - в парламент прошли бы четыре партии - Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность и Батькивщина. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова.

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По данным опроса, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать, за партию Слуга народа проголосовали бы 29,5% украинцев.

Партию ОПЗЖ поддерживают 21,7% респондентов, Европейскую Солидарность - 15,5%, Батькивщину - 11,5%. В пятерке партий, но ниже проходного барьера - Сила и Честь - 4,6%.

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Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

18 мая по опросу группы Рейтинг Слуга народа получала 34% голосов .

получала 34% голосов 2 июля п арламентский рейтинг партии впервые упал ниже 30%.

Наталия Софиенко

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