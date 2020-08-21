Рейтинг партий. В Раду в случае досрочных выборов пройдут четыре политсилы - опрос
Слуга народа несмотря на падение рейтингов остается лидером симпатий
Если бы выборы в Верховную раду состоялись в следующие воскресенье - в парламент прошли бы четыре партии - Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность и Батькивщина. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова.
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По данным опроса, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать, за партию Слуга народа проголосовали бы 29,5% украинцев.
Партию ОПЗЖ поддерживают 21,7% респондентов, Европейскую Солидарность - 15,5%, Батькивщину - 11,5%. В пятерке партий, но ниже проходного барьера - Сила и Честь - 4,6%.
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Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
- 18 мая по опросу группы Рейтинг Слуга народа получала 34% голосов.
- 2 июля парламентский рейтинг партии Слуга народа по опросу группы Рейтинг впервые упал ниже 30%.
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