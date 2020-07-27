Деятельностью Зеленского не довольны 56% украинцев – опрос группы Рейтинг
Полностью довольны деятельностью Зеленского – 9% опрошенных, полностью не довольны – 33%
Деятельностью президента Владимира Зеленского после 14 месяцев у власти не довольны 56%, довольны – 36%. Об этом говорится в данных опроса группы Рейтинг.
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При этом совсем не довольны деятельностью Зеленского 33% опрошенных, скорее не довольны – 23%. Полностью довольны – 9%, скорее недовольны – 27%. Еще 8% не смогли ответить на этот вопрос.
На втором месте рейтинга находится глава Верховной Рады Дмитрий Разумков – довольны 24%, не довольны – 55%. Работу премьер-министра Дениса Шмыгаля одобряют 12%, не одобряют – 62%, четверть опрошенных не смогли оценить его деятельность.
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Опрос проводился в формате личного интервью с 15 по 20 июля по репрезентативной выборке среди 2000 украинцев из всех регионов страны, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,2%.
- В конце июня, по данным КМИС, рейтинг одобрения деятельности Зеленского впервые за его каденцию стал отрицательным. Его действиями были довольны 38% опрошенных, не довольны - 45%.
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