Рейтинг Зеленского упал до уровня первого тура прошлогодних выборов - Рейтинг

За выход во второй тур президентских выборов вместе с Зеленским по прежнему соперничают Петр Порошенко и Юрий Бойко

Рейтинг президента Владимира Зеленского опустился до уровня первого тура президентских выборов в 2019 году. Об этом говорят данные опроса, проведенного в июле социологической группой Рейтинг.

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В первом туре президентских выборов, если бы они прошли в ближайшее время, голоса избирателей, намеренных голосовать и сделавших выбор, распределились бы так:

- Владимир Зеленский - 30,2% (в конце июня - 34,6%);

- Юрий Бойко - 14,4% (11,2%);

- Петр Порошенко - 13,7% (11,4%);

- Юлия Тимошенко - 9,1% (7,2%);

- Игорь Смешко - 5,8% (6,7%).

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На выборах президента в 2019 году в первом туре Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко - 15,95%, Тимошенко - 13,4%, Бойко - 11,67%.

В ближайшее время на выборы президента готовы придти 80% опрошенных, не стали бы участвовать в них - 17%.

Опрос проведен 15-20 июля методом личного интервью среди населения старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 2000 человек, ошибка не более 2,2%.

11 июня по опросу КМИС во второй тур президентских выборов могли бы выйти Зеленский и Порошенко.

30 июня по опросу Центра Разумкова во второй тур могли бы выйти Зеленский и Бойко.

2 июля по опросу группы Рейтинг Зеленский получал 34,6% голосов избирателей.

Денис Юдин

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