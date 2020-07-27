Рейтинг Зеленского упал до уровня первого тура прошлогодних выборов - Рейтинг
За выход во второй тур президентских выборов вместе с Зеленским по прежнему соперничают Петр Порошенко и Юрий Бойко
Рейтинг президента Владимира Зеленского опустился до уровня первого тура президентских выборов в 2019 году. Об этом говорят данные опроса, проведенного в июле социологической группой Рейтинг.
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В первом туре президентских выборов, если бы они прошли в ближайшее время, голоса избирателей, намеренных голосовать и сделавших выбор, распределились бы так:
- Владимир Зеленский - 30,2% (в конце июня - 34,6%);
- Юрий Бойко - 14,4% (11,2%);
- Петр Порошенко - 13,7% (11,4%);
- Юлия Тимошенко - 9,1% (7,2%);
- Игорь Смешко - 5,8% (6,7%).
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На выборах президента в 2019 году в первом туре Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко - 15,95%, Тимошенко - 13,4%, Бойко - 11,67%.
В ближайшее время на выборы президента готовы придти 80% опрошенных, не стали бы участвовать в них - 17%.
Опрос проведен 15-20 июля методом личного интервью среди населения старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 2000 человек, ошибка не более 2,2%.
- 11 июня по опросу КМИС во второй тур президентских выборов могли бы выйти Зеленский и Порошенко.
- 30 июня по опросу Центра Разумкова во второй тур могли бы выйти Зеленский и Бойко.
- 2 июля по опросу группы Рейтинг Зеленский получал 34,6% голосов избирателей.
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