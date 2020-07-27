Как доверяли Януковичу, Порошенко, Зеленскому после 14 месяцев каденции: график

У беглеца Януковича рейтинг недоверия после 14 месяцев каденции был выше, чем у президентов Зеленского и Порошенко за такой же период

Рейтинг доверия президенту Владимиру Зеленскому после 14 месяцев его каденции выше, чем у его предшественников Петра Порошенко и Виктора Януковича за аналогичный период. Об этом говорится в данных опроса группы Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

После 14 месяцев на посту президента Зеленскому доверяют 41% опрошенных украинцев, не доверяют – 53%.

Порошенко в июле 2015-го доверяли 32%, не доверяли – 61%.

Януковичу в ноябре 2011-го не доверяли 24%, доверяли – 67%.

Нажмите на график, чтобы увеличить

Опрос по рейтингу Зеленского проводился в формате личного интервью с 15 по 20 июля по репрезентативной выборке среди 2000 украинцев из всех регионов страны, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,2%.

24 февраля 2020 года в исследовании центра Разумкова сообщалось , что уровень доверия к Зеленскому снизился с 79% по состоянию на сентябрь прошлого года до 51,5% - на февраль текущего.

сообщалось В апреле Зеленскому доверяли 57% , не доверяли - 37%.

41% опрошенных, не доверяли - 50,9%. В конце июня Зеленскому доверяли

Читайте также: Опрос от центра Разумкова: во второй тур сейчас вышли бы Зеленский и Бойко

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.