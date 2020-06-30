Баланс доверия Зеленскому стал отрицательным - опрос Центра Разумкова

Недоверие к президенту Владимиру Зеленскому почти на 10% превышает доверие. Такие данные опроса, проведенного в июне, опубликовал Центр Разумкова.
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Зеленскому доверяют 41% опрошенных, не доверяют - 50,9%. Баланс доверия составил -9,9%. По сравнению с апрельским опросом, доверие к президенту упало на 16%, недоверие выросло на 13,9%.
Баланс доверия к остальным политикам, представленным в опросе, также оказался отрицательным:
- Дмитрию Разумкову доверяют 32,4%, не доверяют 48,2%, баланс -15,8%;
- Ирине Венедиктовой доверяют 8,2%, не доверяют 49,5%, баланс -41,3%;
- Андрею Ермаку доверяют 6,9%, не доверяют 50,5%, баланс -43,6%;
- Юрию Бойко доверяют 22,4%, не доверяют 67,4%, баланс -45%;
- Денису Шмыгалю доверяют 11,9%, не доверяют 60,9%, баланс -49%;
- Святославу Вакарчуку доверяют 18,3%, не доверяют 70%, баланс -51,7%;
- Петру Порошенко доверяют 16,9%, не доверяют 77%, баланс -60,1%;
- Арсену Авакову доверяют 12,6%, не доверяют 76,6%, баланс -64%;
- Юлии Тимошенко доверяют 14,4%, не доверяют 79,2%, баланс -64,8%.
По сравнению с апрельским опросом, баланс доверия упал у всех политиков, за исключением Юрия Бойко, у которого он вырос на 2,1%. О доверии к Ирине Венедиктовой в апреле Центр Разумкова не спрашивал.
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Опрос проводился с 17 по 24 июня методом личного интервью, опрошено 2017 человек возрастом от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка выборки не превышает 2,3%.
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