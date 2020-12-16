Сейчас в Раду проходят четыре партии. Еще две на грани погрешности – опрос Разумкова
Если бы выборы прошли уже в ближайшее воскресенье, то в Верховную раду попали бы четыре партии: Слуга народа, Евросолидарность, ОПЗЖ и Батькивщина преодолевает порог в 5%. Об этом говорится в результатах соцопроса Центра Разумкова.
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Среди тех, кто определился и намерен голосовать, голоса распределились бы так (в скобках – ноябрьский опрос группы Рейтинг):
Слуга народа – 26,5% (22,7%)
Евросолидарность – 19,5% (15,7%)
ОПЗЖ – 17,7% (17,1%)
Батькивщина – 8,8% (8,0%)
Сила и честь – 4,8% (4,3%)
Украинская стратегия Гройсмана – 3,8% (3,1%)
Свобода – 2,9% (3,5%)
Партия Шария – 2,5% (3,4%)
Голос – 2,3% (3,6%)
Радикальная партия Олега Ляшко – 1,9% (4,3%)
За будущее – 1,6% (4,5%).
Опрос проводился с 4 по 9 декабря методом личного интервью среди 2018 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – 2,3%. Заказчик не указан.
- В ноябре Центр Разумкова и Рейтинг давали Слуге народа первое место. Однако КМИС отдавал первую пророссийской партии ОПЗЖ (в опросе центра Разумкова, например, эта сила была только третьей). LIGA.net разобралась, из-за чего может быть такое явное несовпадение.
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