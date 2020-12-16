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Сейчас в Раду проходят четыре партии. Еще две на грани погрешности – опрос Разумкова

16.12.2020, 15:34
Сейчас в Раду проходят четыре партии. Еще две на грани погрешности – опрос Разумкова - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Если бы выборы прошли уже в ближайшее воскресенье, то в Верховную раду попали бы четыре партии: Слуга народа, Евросолидарность, ОПЗЖ и Батькивщина преодолевает порог в 5%. Об этом говорится в результатах соцопроса Центра Разумкова.

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Среди тех, кто определился и намерен голосовать, голоса распределились бы так (в скобках – ноябрьский опрос группы Рейтинг):

Слуга народа – 26,5% (22,7%)

Евросолидарность – 19,5% (15,7%)

ОПЗЖ – 17,7% (17,1%)

Батькивщина – 8,8% (8,0%)

Сила и честь – 4,8% (4,3%)

Украинская стратегия Гройсмана – 3,8% (3,1%)

Свобода – 2,9% (3,5%)

Партия Шария – 2,5% (3,4%)

Голос – 2,3% (3,6%)

Радикальная партия Олега Ляшко – 1,9% (4,3%)

За будущее – 1,6% (4,5%).

Опрос проводился с 4 по 9 декабря методом личного интервью среди 2018 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – 2,3%. Заказчик не указан.

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Марк Сировой
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