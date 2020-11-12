СН сохраняет сильные позиции на юге, партия кума Путина – на юго-востоке, Евросолидарность – на западе и в Киеве, Батькивщина – в центре и на западе

Если бы выборы в Раду прошли в первых числах ноября 2020 года, места в парламенте заняли бы представители четырех партий, причем больше всего депутатов завела бы президентская Слуга народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

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Среди тех, кто определился с симпатией и собирается голосовать, голоса распределились так (в скобках – данные из августовского опроса Рейтинга):

22,7% (25,9%) – Слуга народа;

17,1% (17,6%) – ОПЗЖ;

15,4% (15,7%) – Евросолидарность;

8,0% (10,4%) – Батькивщина;

4,5% (0,8%) – За будущее;

4,3% (4,6%) – Сила и честь;

4,3% (4,8%) – Радикальная партия Олега Ляшко;

3,7% (1,9%) – УДАР;

3,6% (2,6%) – Голос;

3,5% (3,0%) – Свобода;

3,4% (3,0%) – партия Шария;

3,1% (3,2%) – Украинская стратегия Гройсмана.

Партия соратника олигарха Игоря Коломойского Игоря Палицы За будущее приблизилась к рейтингу в 5%, который дает право заводить депутатов в парламент. Три месяца назад ее рейтинг не дотягивал до 1%.

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По данным социологов, за Евросолидарность, Голос, а также пророссийские ОПЗЖ и партию Шария чаще голосуют жители городов. Батькивщина, За будущее и радикалы Ляшко имеют высокую поддержку в селе. Только у СН электорат относительно равномерно распределен по типу поселения, уточнили в Рейтинге.

Опрос по методу телефонных интервью с использованием компьютера проведен 2-3 ноября 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,2%.

В компании уточнили LIGA.net что опрос проведен без заказчика: это собственное мониторинговое исследование Рейтинга в рамках омнибуса.

Вчера, 11 ноября, КМИС показал свое аналогичное исследование и дал пророссийской партии ОПЗЖ первое место. Ранее в опросе центра Разумкова эта сила была только третьей. LIGA.net разобралась, из-за чего может быть такое явное несовпадение.

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Евгений Пилипенко

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