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Электорат | Слуга народа чуть потеряла, партия соратника Коломойского резко нарастила рейтинг – опрос

12.11.2020, 10:43
Слуга народа чуть потеряла, партия соратника Коломойского резко нарастила рейтинг – опрос - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

СН сохраняет сильные позиции на юге, партия кума Путина – на юго-востоке, Евросолидарность – на западе и в Киеве, Батькивщина – в центре и на западе

Если бы выборы в Раду прошли в первых числах ноября 2020 года, места в парламенте заняли бы представители четырех партий, причем больше всего депутатов завела бы президентская Слуга народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

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Среди тех, кто определился с симпатией и собирается голосовать, голоса распределились так (в скобках – данные из августовского опроса Рейтинга):

22,7% (25,9%) – Слуга народа;
17,1% (17,6%) – ОПЗЖ;
15,4% (15,7%) –  Евросолидарность;
8,0% (10,4%) – Батькивщина;
4,5% (0,8%) – За будущее;
4,3% (4,6%) – Сила и честь;
4,3% (4,8%) – Радикальная партия Олега Ляшко;
3,7% (1,9%) – УДАР;
3,6% (2,6%) – Голос;
3,5% (3,0%) – Свобода;
3,4% (3,0%) – партия Шария;
3,1% (3,2%) – Украинская стратегия Гройсмана.

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Партия соратника олигарха Игоря Коломойского Игоря Палицы За будущее приблизилась к рейтингу в 5%, который дает право заводить депутатов в парламент. Три месяца назад ее рейтинг не дотягивал до 1%.

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По данным социологов, за Евросолидарность, Голос, а также пророссийские ОПЗЖ и партию Шария чаще голосуют жители городов. Батькивщина, За будущее и радикалы Ляшко имеют высокую поддержку в селе. Только у СН электорат относительно равномерно распределен по типу поселения, уточнили в Рейтинге.

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Опрос по методу телефонных интервью с использованием компьютера проведен 2-3 ноября 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,2%.

В компании уточнили LIGA.net что опрос проведен без заказчика: это собственное мониторинговое исследование Рейтинга в рамках омнибуса.

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Евгений Пилипенко
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