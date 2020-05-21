Группа За будущее стала партией, ее возглавил соратник Коломойского Палица

Учредительный съезд новой партии За будущее прошел вчера, 20 мая. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба депутатской группы За будущее.
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Лидером партии стал нардеп Игорь Палица, близкий соратник олигарха Игоря Коломойского. Также в нее вошли нардепы из группы За будущее.
По словам Палицы, партия "объединила людей с историями собственного успеха в хозяйствовании и управлении".
Сопредседатель группы За будущее Тарас Батенко заявил, что новая партия открыта для сотрудничества с представителями разных направлений и политических взглядов.
Партия планирует участвовать в местных выборах, которые должны состояться 25 октября.