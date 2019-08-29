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В Раде создали пять фракций и одну депутатскую группу: список

В Раде создали пять фракций и одну депутатскую группу: список - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 14:34

Названия всех фракций и депутатских групп зачитал глава Слуги народа Дмитрий Разумков

На дебютном заседании Верховной Рады IX созыва, которое прошло 29 августа, было создано пять фракций и одна депутатская группа. Названия всех фракций и депутатских групп зачитал глава Слуги народа Дмитрий Разумков.

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Список всех фракций и их глав: 

Слуга народа - 254 народных депутата. Председатель - Давид Арахамия

Оппозиционная платформа - За життя - 44 нардепа. Сопредседатели фракции - Юрий Бойко и Вадим Рабинович

Европейская солидарность - 27 нардепов. Сопредседатели фракции – Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

ВО Батькивщина - 25 нардепов. Председатель фракции – Юлия Тимошенко.

Голос - 17 нардепов. Председатель фракции – Сергей Рахманин.

Депутатская группа За будущее - 23 нардепа. Сопредседатели – Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

В IX созыве Верховной Рады будет 424 народных депутата. 26 мест остаются вакантными, потому что выборы не проводились на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. 

  • Досрочные выборы в Раду состоялись 21 июля.
  • В парламент прошли: Слуга народа (43,16%), Оппозиционная платформа/За життя (13,05%), Батькивщина (8,18%), Европейская солидарность (8,10%) и Голос (5,82%).
  • Президентская партия Слуга народа имеет монобольшинство в этом созыве парламента. 

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