В Раде создали пять фракций и одну депутатскую группу: список

На дебютном заседании Верховной Рады IX созыва, которое прошло 29 августа, было создано пять фракций и одна депутатская группа. Названия всех фракций и депутатских групп зачитал глава Слуги народа Дмитрий Разумков.
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Список всех фракций и их глав:
Слуга народа - 254 народных депутата. Председатель - Давид Арахамия.
Оппозиционная платформа - За життя - 44 нардепа. Сопредседатели фракции - Юрий Бойко и Вадим Рабинович.
Европейская солидарность - 27 нардепов. Сопредседатели фракции – Артур Герасимов и Ирина Геращенко.
ВО Батькивщина - 25 нардепов. Председатель фракции – Юлия Тимошенко.
Голос - 17 нардепов. Председатель фракции – Сергей Рахманин.
Депутатская группа За будущее - 23 нардепа. Сопредседатели – Виктор Бондарь и Тарас Батенко.
В IX созыве Верховной Рады будет 424 народных депутата. 26 мест остаются вакантными, потому что выборы не проводились на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
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