Рейтинг партий: Слуга народа лидирует, в Раду проходят четыре политсилы – Центр Разумкова

Созданные перед местными выборами партии За будущее и Пропозиция набирают менее 2% голосов, почти попадает в Верховную Раду Сила и честь

Партия Слуга народа остается лидером электорального рейтинга, на втором месте – Евросолидарность. Об этом говорят данные опроса, проведенного в начале октября Центром Разумкова.

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Среди готовых голосовать и определившихся с предпочтениями избирателей барьер в 5% на выборах в Раду, если бы они состоялись в воскресенье, 8 ноября, преодолевают четыре партии (в скобках – сравнение с опросом Центра Разумкова в августе):

27,9% – Слуга народа (29,5%);

21,2% – Европейская солидарность (15,5%);

16,5% – ОПЗЖ (21,7%);

8,2% – Батькивщина (11,5%).

Есть шансы преодолеть 5% барьер у Силы и чести – 4,8% (4,6% в августе). Свобода набирает 3,9%, Голос – 2,6%, Партия Шария – 2,2%, Гражданская позиция – 2,1%, За будущее и РПЛ – по 1,8%, Украинская стратегия Гройсмана – 1,7%, Наш край – 1,4%, Пропозиция – 0,7%.

Опрос проводился Центром Разумкова с 30 октября по 5 ноября методом личного интервью по месту проживания респондентов. Опрошено 2020 человек возрастом от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка выборки не более 2,3%. Опрос проводился в рамках совместного проекта Центра Разумкова и представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

В сентябре 2020 года по данным опроса КМИС Слугу народа поддерживали 21,5%, в Раду проходили пять партий.

В том же месяце по опросу группы Рейтинг СН получала 25,7% голосов, в Раду также попадали пять партий.

Денис Юдин

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