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Рейтинг партий. Слуга народа лидирует, за ними – ОПЗЖ и Евросолидарность: опрос Рейтинга

09.09.2020, 11:20
Рейтинг партий. Слуга народа лидирует, за ними – ОПЗЖ и Евросолидарность: опрос Рейтинга - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Партия Зеленского несмотря на падение рейтингов остается лидером симпатий, а в Раду проходят пять политических сил

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в следующие воскресенье - в парламент прошли бы пять партий - Слуга народаОппозиционная платформа - За жизньЕвропейская солидарность, Батькивщина и Радикальная партия Олега ЛяшкоОб этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг. 

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За СН готовы проголосовать 25,7% тех, кто пойдет к урнам и определился с выбором. ОПЗЖ поддерживают 16,7% опрошенных, Евросолидарность - 15,6%, Батькивщину - 9,4%, РПЛ - 6%. Ниже проходного барьера - Голос - 4,3% респондентов. 

Опрос проведен социологической группой Рейтинг с 29 августа по 3 сентября 2020 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Россией территорий. 10 000 респондентов опросили по телефону с использованием компьютера. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1%.

Владислав Сердюк
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