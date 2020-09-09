Рейтинг партий. Слуга народа лидирует, за ними – ОПЗЖ и Евросолидарность: опрос Рейтинга

Партия Зеленского несмотря на падение рейтингов остается лидером симпатий, а в Раду проходят пять политических сил

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в следующие воскресенье - в парламент прошли бы пять партий - Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Радикальная партия Олега Ляшко. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

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За СН готовы проголосовать 25,7% тех, кто пойдет к урнам и определился с выбором. ОПЗЖ поддерживают 16,7% опрошенных, Евросолидарность - 15,6%, Батькивщину - 9,4%, РПЛ - 6%. Ниже проходного барьера - Голос - 4,3% респондентов.

Опрос проведен социологической группой Рейтинг с 29 августа по 3 сентября 2020 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Россией территорий. 10 000 респондентов опросили по телефону с использованием компьютера. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1%.

Владислав Сердюк

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