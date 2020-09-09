Рейтинг партий. Слуга народа лидирует, за ними – ОПЗЖ и Евросолидарность: опрос Рейтинга
Партия Зеленского несмотря на падение рейтингов остается лидером симпатий, а в Раду проходят пять политических сил
Если бы выборы в Верховную раду состоялись в следующие воскресенье - в парламент прошли бы пять партий - Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Радикальная партия Олега Ляшко. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За СН готовы проголосовать 25,7% тех, кто пойдет к урнам и определился с выбором. ОПЗЖ поддерживают 16,7% опрошенных, Евросолидарность - 15,6%, Батькивщину - 9,4%, РПЛ - 6%. Ниже проходного барьера - Голос - 4,3% респондентов.
Опрос проведен социологической группой Рейтинг с 29 августа по 3 сентября 2020 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Россией территорий. 10 000 респондентов опросили по телефону с использованием компьютера. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1%.
- 18 мая по опросу группы Рейтинг Слуга народа получала 34% голосов.
- 2 июля парламентский рейтинг партии Слуга народа по опросу группы Рейтинг впервые упал ниже 30%.
- 21 августа за партию Слуга народа, по данным фонда Деминициативы и Центра Разумкова, собирались голосовать 29,5% украинцев.
Комментарии