UA

Рейтинг Слуги народа с апреля упал на 11%, в Раду проходят пять партий – опрос КМИС

21.09.2020, 12:34
Рейтинг Слуги народа с апреля упал на 11%, в Раду проходят пять партий – опрос КМИС - Фото
День выборов (фото - ЕРА)

В Верховную Раду в сентябре могли бы попасть пять партий: Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и РПЛ

С апреля рейтинг Слуги народа упал на 11%, но партия все еще сохраняет лидерство в рейтинге на выборах в Верховную Раду. Об этом говорят данные опроса, проведенного в сентябре Киевским международным институтом социологии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди определившихся с выбором голоса распределились так:

1. Слуга народа – 21,5%;

2. ОПЗЖ – 17,8%;

3. Европейская солидарность – 16,3%;

4. Батькивщина – 8,7%;

5. Радикальная партия Олега Ляшко – 6,3%.

Остальные партии не проходят 5% барьер. 4,1% опрошенных готовы проголосовать за Партию Шария, 4% – за Силу и честь, 3,3% – за партию Свобода, 3,1% – за Гражданскую позицию.

За парламентскую партию Голос в сентябре готовы проголосовать 1,3%.

По сравнению с апрельским опросом КМИС рейтинг Слуги народа упал на 11,1%, Евросолидарности – вырос на 2,6%, ОПЗЖ – вырос на 1%. Больше всего вырос рейтинг РПЛ – на 3,6%, что могло бы позволить партии попасть в Раду, если бы выборы проходили в ближайшее время.

Опрос проводился с 12 по 16 сентября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошены 2000 человек возрастом от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 2,1% для показателей, близких к 25% и 1,4% – для показателей, близких к 10%.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
верховная рада Слуга народа выборы опрос Батькивщина кмис рпл европейская солидарность ОПЗЖ

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?

Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?
 