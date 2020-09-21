Рейтинг Слуги народа с апреля упал на 11%, в Раду проходят пять партий – опрос КМИС

В Верховную Раду в сентябре могли бы попасть пять партий: Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и РПЛ

С апреля рейтинг Слуги народа упал на 11%, но партия все еще сохраняет лидерство в рейтинге на выборах в Верховную Раду. Об этом говорят данные опроса, проведенного в сентябре Киевским международным институтом социологии.

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Среди определившихся с выбором голоса распределились так:

1. Слуга народа – 21,5%;

2. ОПЗЖ – 17,8%;

3. Европейская солидарность – 16,3%;

4. Батькивщина – 8,7%;

5. Радикальная партия Олега Ляшко – 6,3%.

Остальные партии не проходят 5% барьер. 4,1% опрошенных готовы проголосовать за Партию Шария, 4% – за Силу и честь, 3,3% – за партию Свобода, 3,1% – за Гражданскую позицию.

За парламентскую партию Голос в сентябре готовы проголосовать 1,3%.

По сравнению с апрельским опросом КМИС рейтинг Слуги народа упал на 11,1%, Евросолидарности – вырос на 2,6%, ОПЗЖ – вырос на 1%. Больше всего вырос рейтинг РПЛ – на 3,6%, что могло бы позволить партии попасть в Раду, если бы выборы проходили в ближайшее время.

Опрос проводился с 12 по 16 сентября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошены 2000 человек возрастом от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 2,1% для показателей, близких к 25% и 1,4% – для показателей, близких к 10%.

В августе по опросу фонда Деминициативы и Центра Разумкова за Слугу народа готовы были голосовать 29,5%.

В сентябре в опросе группы Рейтинг СН поддержали 25,7%.

Денис Юдин

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