Какие партии проходят в Верховную Раду – опрос КМИС

В Раду в октябре-ноябре могли бы попасть шесть партий: ОПЗЖ, Евросолидарность, Слуга народа, Батькивщина, Сила и честь и РПЛ

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в октябре-ноябре 2020 года, то в Раду бы прошли шесть партий, больше всего проголосовали бы за Оппозиционную платформу – За життя – 22,1%, на втором месте – Евросолидарность (19,3%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Среди определившихся с выбором голоса распределились так (в скобках – сравнение с сентябрьским опросом КМИС):

22,1% (16,3% в сентябре) – Оппозиционная платформа – За життя;

19,3% (17,8%) – Европейская солидарность;

18,7% (21,5%) – Слуга народа;

9,3% (8,7%) – Батькивщина;

6,6% (4%) – Сила и честь;

5,4% (6,3%) – Радикальная партия Олега Ляшко.

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Партия Голос не проходит в Раду, она набрала бы 4,7% (1,3%).

Опрос проводился в октябре-ноябре 2020 года среди 1502 респондентов, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки не превышает 2,6%.

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Арина Толина

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