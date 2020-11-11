Какие партии проходят в Верховную Раду – опрос КМИС
В Раду в октябре-ноябре могли бы попасть шесть партий: ОПЗЖ, Евросолидарность, Слуга народа, Батькивщина, Сила и честь и РПЛ
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в октябре-ноябре 2020 года, то в Раду бы прошли шесть партий, больше всего проголосовали бы за Оппозиционную платформу – За життя – 22,1%, на втором месте – Евросолидарность (19,3%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди определившихся с выбором голоса распределились так (в скобках – сравнение с сентябрьским опросом КМИС):
22,1% (16,3% в сентябре) – Оппозиционная платформа – За життя;
19,3% (17,8%) – Европейская солидарность;
18,7% (21,5%) – Слуга народа;
9,3% (8,7%) – Батькивщина;
6,6% (4%) – Сила и честь;
5,4% (6,3%) – Радикальная партия Олега Ляшко.
Нажмите для увеличения
Партия Голос не проходит в Раду, она набрала бы 4,7% (1,3%).
Опрос проводился в октябре-ноябре 2020 года среди 1502 респондентов, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки не превышает 2,6%.
- В августе по опросу фонда Деминициативы и Центра Разумкова в Раду прошли бы четыре партии.
Читайте также: Рейтинг партий: Слуга народа лидирует, в Раду проходят четыре политсилы – Центр Разумкова
Комментарии