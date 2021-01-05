Президентский рейтинг. Во второй тур сейчас вышли бы Зеленский и Бойко – опрос

Если бы выборы президента состоялись уже в ближайшее время, то во втором туре оказались бы действующий глава государства Владимир Зеленский и соглава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко. Такие результаты соцопроса предоставила группа Рейтинг.

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Голоса тех, кто определился с кандидатом и пошел бы на выборы, распределись бы так (в скобках указаны результаты опроса группы Рейтинг на середину декабря):

Владимир Зеленский – 26,2% (26,5%)

Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 16,6% (10,1%)

Петр Порошенко (Евросолидарность) – 13,3% (14,3%)

Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 10,5% (9,3%)

Игорь Смешко (Сила и честь) – 6,4% (6%)

Владимир Гройсман (Украинская стратегия) – 6,1% (6,4%)

Олег Ляшко (Радикальная партия) – 4,7% (3,6%)

Сергей Притула (Голос) – 4,1% (не включался в опрос)

Олег Тягнибок (Свобода) – 2,6% (2,2%)

Виталий Кличко (УДАР) – 2,3% (2,2%)

Другие кандидаты – 7,3%.

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В январский опрос не включили спикера Рады Дмитрия Разумкова и главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. В декабре Разумков набирал 4,1%, а Медведчук – 7,7%.

Нынешний опрос проводился со 2 по 4 января среди 2500 совершеннолетних граждан со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не больше 2%. Заказчик опроса не указан.

В декабре 2020 года по данным опроса Центра Разумкова 42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года, 20% – политиком года.

23 декабря группа Рейтинг сообщала, что уровень недоверия к Зеленскому вырос до 56%.

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Марк Сировой

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