UA

Президентский рейтинг. Во второй тур сейчас вышли бы Зеленский и Бойко – опрос

05.01.2021, 10:23
Президентский рейтинг. Во второй тур сейчас вышли бы Зеленский и Бойко – опрос - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента) и Юрий Бойко (фото - пресс-служба ОПЗЖ). Коллаж - LIGA.net

Если бы выборы президента состоялись уже в ближайшее время, то во втором туре оказались бы действующий глава государства Владимир Зеленский и соглава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко. Такие результаты соцопроса предоставила группа Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Голоса тех, кто определился с кандидатом и пошел бы на выборы, распределись бы так (в скобках указаны результаты опроса группы Рейтинг на середину декабря):

Владимир Зеленский –  26,2% (26,5%)

Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 16,6% (10,1%)

Петр Порошенко (Евросолидарность) – 13,3% (14,3%)

Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 10,5% (9,3%)

Игорь Смешко (Сила и честь) – 6,4% (6%)

Владимир Гройсман (Украинская стратегия) – 6,1% (6,4%)

Олег Ляшко (Радикальная партия) – 4,7% (3,6%)

Сергей Притула (Голос) – 4,1% (не включался в опрос)

Олег Тягнибок (Свобода) – 2,6% (2,2%)

Виталий Кличко (УДАР) – 2,3% (2,2%)

Другие кандидаты – 7,3%.

Нажмите на таблицу, чтобы увеличить

В январский опрос не включили спикера Рады Дмитрия Разумкова и главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. В декабре Разумков набирал 4,1%, а Медведчук – 7,7%.

Нынешний опрос проводился со 2 по 4 января среди 2500 совершеннолетних граждан со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не больше 2%. Заказчик опроса не указан.

Читайте также: Слуга народа укрепила позиции, партии Гройсмана и Ляшко "проходят в Раду" – опрос Рейтинга

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Владимир Зеленский Петр Порошенко рейтинг опрос юрий бойко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 