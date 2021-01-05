Электорат | Слуга народа укрепила позиции, партии Гройсмана и Ляшко "проходят в Раду" – опрос Рейтинга
Если бы выборы в Раду прошли в первое воскресенье 2021 года, места в парламенте заняли бы представители шести партий. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Группы Рейтинг.
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5-процентный барьер (дает право партии заводить своих депутатов в парламент) уже преодолевают Украинская стратегия экс-премьера Владимира Гройсмана и Радикальная партия Олега Ляшко.
Президентская Слуга народа удерживает лидирующие позиции, а основные конкуренты – пророссийская ОПЗЖ и оппозиционная Евросолидарность – плюс-минус остались с показателями декабря.
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Среди тех, кто определился с симпатией и собирается голосовать, голоса распределились так (в скобках – данные из опроса Рейтинга за 16-20 декабря 2020-го):
21,6% (21,1) – Слуга народа;
17,4% (17,3) – ОПЗЖ;
14,5% (15,2) – Евросолидарность;
10,9% (10,9) – Батькивщина;
5,7% (4,8) – Украинская стратегия Гройсмана;
5,6% (4,8) – Радикальная партия Олега Ляшко;
3,7% (4,3) – За будущее;
3,2% (3,4) – Свобода;
3,1% (3,3) – УДАР;
2,8% (3,8) – Сила и честь;
2,8% (3,5) – Голос.
Опрос по методу телефонного интервью проведен 2-4 января 2021 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2%. Опрос проведен без заказчика: это собственное мониторинговое исследование Рейтинга в рамках омнибуса.
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