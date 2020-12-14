Украинцы больше всего поддерживают национал-демократию. Опрос об идеологии украинцев

Национал-демократические идеи являются наиболее популярными в обществе, их поддерживают 19,9% украинцев. На втором месте социал-демократия и либерализм – за них выступают 7,7% и 4,2%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

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По данным исследования, 3,9% опрошенных поддерживают "направление, которое включает идеи объединения Украины с Россией".

Результаты опроса:

- Сторонниками национал-демократических идей оказались 19,9% опрошенных,

- Социал-демократических – 7,7%

- Либеральных – 4,2%

- Идей "объединения Украины с Россией" – 3,9%

- Экологических ("зеленые") – 3,5%

- Христианско-демократических – 3,1%

- Национально-радикальных – 2,9%

- Социалистических – 2,6%

- Коммунистических – 1,4%

- Национально-коммунистических – 0,4%.

При этом, 23,8% респондентов заявили, что не ориентируются в политических течениях. Еще 14,7% ответили, что их не интересует ни одно представленное направление.

В исследовании отмечается, что национал-демократические идеи наиболее популярны у сторонников партий Европейская солидарность (48,5%), Батькивщина (26,5%) и Слуга народа (18,2%).

Сторонников социал-демократии и объединения с Россией больше всего в ОПЗЖ - 12,7% и 18,0%.

Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября 2020 года по всей Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%. Заказчик исследования представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

По данным опроса группы Рейтинг за 28-30 ноября, у всех наиболее известных политиков рейтинг доверия отрицательный. Больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

66% граждан Украины не готовы отказаться от временно оккупированных территорий ради установления мира на Донбассе и сохранения суверенитета страны.

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Станислав Стороженко

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