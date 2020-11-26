UA

У Томоса вдвое больше сторонников, чем противников. Многим все равно – опрос

26.11.2020, 10:23
У Томоса вдвое больше сторонников, чем противников. Многим все равно – опрос - Фото
Глава ПЦУ Епифаний (Фото: pomisna.info)

Томос об автокефалии Православной церкви Украины поддерживают 33,3% украинцев. Тех, кто не поддерживает, почти вдвое меньше, говорится в результатах опроса Центра Разумкова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полные результаты опроса выглядят так (в скобках – данные на 2019 год):

– поддерживают Томос – 33,3% (35,2%)

– не поддерживают – 16,7% (18%)

– не интересует, все равно – 35,7% (31,1%)

– тяжело ответить – 14,2% (15,7%).

Больше всего поддерживают Томос на Западе Украины – 65%. Меньше всего – на Востоке, 10,7%. На Востоке также больше всего не поддерживают Томос (27,9%) и наивысший процент безразличных – 47,5%.

Читайте также: Пророссийский Кипр вдруг признал Православную церковь Украины, или Ползучая революция ПЦУ

Нажмите на инфографику, чтобы увеличить

Опрос проводился при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине с 1 по 8 октября. Опрошено 2020 совершеннолетних респондентов по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – 2,3%.

  • ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. 
  • 5 января 2019 года в Константинополе вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятель ПЦУ митрополиту Епифанию.
  • РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.

Читайте также: Синод Кипрской церкви признал ПЦУ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
томос опрос центр Разумкова пцу

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Роттердам+: формула любви за 39 млрд грн. История от НАБУ, как спасали империю Ахметова

ОлигархиРоттердам+: формула любви за 39 млрд грн. История от НАБУ, как спасали империю Ахметова
 