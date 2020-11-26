У Томоса вдвое больше сторонников, чем противников. Многим все равно – опрос

Томос об автокефалии Православной церкви Украины поддерживают 33,3% украинцев. Тех, кто не поддерживает, почти вдвое меньше, говорится в результатах опроса Центра Разумкова.

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Полные результаты опроса выглядят так (в скобках – данные на 2019 год):

– поддерживают Томос – 33,3% (35,2%)

– не поддерживают – 16,7% (18%)

– не интересует, все равно – 35,7% (31,1%)

– тяжело ответить – 14,2% (15,7%).

Больше всего поддерживают Томос на Западе Украины – 65%. Меньше всего – на Востоке, 10,7%. На Востоке также больше всего не поддерживают Томос (27,9%) и наивысший процент безразличных – 47,5%.

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Опрос проводился при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине с 1 по 8 октября. Опрошено 2020 совершеннолетних респондентов по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – 2,3%.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года.

5 января 2019 года в Константинополе вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятель ПЦУ митрополиту Епифанию.

РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.

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Марк Сировой

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