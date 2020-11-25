Синод Кипрской церкви признал ПЦУ
25.11.2020, 15:50
Глава ПЦУ Епифаний (Фото: pomisna.info)
Синод Кипрской церкви признал автокефалию Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кипрской церкви, перевод с греческого опубликован ПЦУ.
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Отмечается, что 23 – 25 ноября Синод рассматривал ситуацию вокруг ПЦУ после того, как архиепископ Кипрский Хризостом ІІ начал поминать Епифания как предстоятеля ПЦУ.
Синод решил не выступать против этого решения Хризостома и поддержал признание ПЦУ, говорится в сообщении.
- ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. 5 января 2019 года в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятель ПЦУ митрополиту Епифанию. РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.
- 24 октября 2020-го руководитель Кипрской церкви архиепископ Хризостом II впервые помянул имя Епифания во время литургии.
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