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Самый высокий рейтинг доверия у Зеленского, за ним идут Кличко и Гройсман – опрос Рейтинга

02.12.2020, 11:07
Самый высокий рейтинг доверия у Зеленского, за ним идут Кличко и Гройсман – опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

У всех наиболее известных политиков рейтинг доверия отрицательный, больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце ноября Группой Рейтинг.

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Рейтинг доверия:

– Зеленскому доверяют 44% (в середине ноября 46%), не доверяют 53% (51%);

– мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют 54%;

– экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 31%, не доверяют 58%;

– спикеру Рады Дмитрию Разумкову доверяют 27% (32%), не доверяют 32% (36%), не слышали о нем 35%;

– лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко доверяют 25% (25%), не доверяют 71% (72%);

– сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24% (24%), не доверяют 53% (52%), не слышали о нем 18%;

– пятому президенту Петру Порошенко доверяют 22% (23%), не доверяют 75% (74%);

– главе МВД Арсену Авакову доверяют 22% (22%), не доверяют 65% (67%);

– экс-премьеру Арсению Яценюку доверяют 15%, не доверяют 78%;

– премьеру Денису Шмыгалю доверяют 15% (18%), не доверяют 46% (54%), не слышали о нем 34%;

– главе Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 9% (12%), не доверяют 44% (43%), не слышали о нем 42%.

Опрос проводился 28-30 ноября 2019 года методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Опрошено 2500 человек возрастом от 18 лет. Ошибка не более 2%.

Денис Юдин
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