У всех топ-политиков отрицательный рейтинг доверия: список – опрос Рейтинга
Министра внутренних дел Арсена Авакова знают больше всего опрошенных. Он известнее, чем Владимир Зеленский или же Денис Шмыгаль
Наивысшим доверием среди населения пользуется президент Владимир Зеленский (ему доверяют 46%, не доверяют – 51%). Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг.
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Рейтинг доверия остальных политиков (в скобках – доверие и недоверие):
- спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (32% и 36% и ),
- глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко (25 и 72%),
- сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (24% и 52%),
- лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко (23% и 74%),
- министр внутренних дел Арсен Аваков (22% и 67%),
- премьер-министр Денис Шмыгаль (18% и 54%),
- министру здравоохранения Максим Степанов (19% и 36%),
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак (12% и 43%),
- генеральный прокурор Ирина Венедиктова (9% и 38%).
Отмечается, что Авакова знают больше всего опрошенных: всего шесть процентов респондентов заявили, что не слышали о нем. В то же время, кто такой Зеленский или Шмыгаль, не знают 12% и 23% соответственно.
Опрос проведен с 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Заказчик опроса – отсутствует. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.
- В мае по данным Центра Разумкова Зеленский был единственным политиком с положительным балансом доверия.
- В сентябре, по данным группы Рейтинг, доверие к Зеленскому значительно больше, чем Виктору Януковичу и Порошенко за такой же период.
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