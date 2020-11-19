UA

У всех топ-политиков отрицательный рейтинг доверия: список – опрос Рейтинга

19.11.2020, 11:57
У всех топ-политиков отрицательный рейтинг доверия: список – опрос Рейтинга - Фото
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министра внутренних дел Арсена Авакова знают больше всего опрошенных. Он известнее, чем Владимир Зеленский или же Денис Шмыгаль

Наивысшим доверием среди населения пользуется президент Владимир Зеленский (ему доверяют 46%, не доверяют – 51%). Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рейтинг доверия остальных политиков (в скобках – доверие и недоверие): 

- спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (32% и 36% и ), 

- глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко (25 и 72%),

- сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (24% и 52%),

- лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко (23% и 74%),

- министр внутренних дел Арсен Аваков (22% и 67%),

- премьер-министр Денис Шмыгаль (18% и 54%),

- министру здравоохранения Максим Степанов (19% и 36%),

- руководитель Офиса президента Андрей Ермак (12% и 43%),

- генеральный прокурор Ирина Венедиктова (9% и 38%).

Отмечается, что Авакова знают больше всего опрошенных: всего шесть процентов респондентов заявили, что не слышали о нем. В то же время, кто такой Зеленский или Шмыгаль, не знают 12% и 23% соответственно.

Опрос проведен с 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Заказчик опроса – отсутствует. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Читайте также: В 2020 году доверие украинцев к Зеленскому упало на треть. Армия – лидер доверия граждан

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
рейтинг доверие политики

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Невидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников

LIGA радниківНевидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников
 