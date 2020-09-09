Доверие к Зеленскому выше, чем за аналогичный период к Януковичу и Порошенко – Рейтинг

По сравнению с августом доверие к президенту выросло на 6%

По итогам 16 месяцев президентства Владимиру Зеленскому доверяют значительно больше, чем Виктору Януковичу и Петру Порошенко за такой же период. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце июля – начале августа группой Рейтинг.

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Зеленскому скорее или полностью доверяют 44% опрошенных, скорее или полностью не доверяют – 50%, баланс доверия и недоверия составляет -6%.

У других политиков, представленных в опросе, баланс доверия и недоверия существенно ниже. Лидеру ОПЗЖ Юрию Бойко не доверяют 58% опрошенных, доверяют – 24%, баланс -34%. Лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко не доверяют 74%, доверяют – 22%, баланс -52%. Пятому президенту Петру Порошенко не доверяют 75%, доверяют – 22%, баланс -53%.

В исследовании отмечено, что доверие к Зеленскому на 16 месяц каденции выше, чем к аналогичному моменту было у Януковича и Порошенко: 44% против 26% и 25% соответственно.

Зеленскому больше всего доверяют люди возрастом от 18 до 29 лет (63%), меньше всего – те, кому 60 и больше (34%). В старшей возрастной группе сильнее, чем в других, доверяют Бойко (38%) и Тимошенко (32%). Порошенко относительно больше доверяют те, кому от 40 до 49 лет.

Опрос проводился 29 августа – 3 сентября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, опрошены 10 000 человек возрастом от 18 лет и старше. Погрешность не более 1%.

В мае по данным Центра Разумкова Зеленский был единственным политиком с положительным балансом доверия.

В начале июля Центр Разумкова фиксировал доверие к президенту на уровне 31%.

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Денис Юдин

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