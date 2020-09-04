В 2020 году доверие украинцев к Зеленскому упало на треть. Армия – лидер доверия граждан

Показатель доверия к украинским СМИ составил 49,5%

Доверие граждан к президенту Владимиру Зеленскому с декабря 2019 упало с 49% до 31%, больше всего украинцы доверяют армии - 65% опрошенных. Об этом сообщается в совместном социологическом исследовании центра Разумкова и фонда Демократические инициативы им. Кучерива.

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Лидером недоверия среди украинцев остаются органы высшей власти и судебная система (77,5%), партиям и чиновникам не доверяют 71% и 78% респондентов.

Социологи пишут о тенденции снижения доверия к власти: в декабре 2019-го показатель недоверия к Кабмину составлял 51,5%, сейчас - 72%; недоверие к Верховной Раде выросло с 54% до 75%.

Самые высокие показатели недоверия у органов судебной системы: Верховного суда (доверяют 15%, не доверяют 69%), местных судов (доверяют 18%, не доверяют 67,5%), Антикоррупционного суда (доверяют 10%, не доверяют 70%).

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Прокуратуре доверяют 15%, не доверяют 73%, Национальному антикоррупционному бюро - 12% и 71%, и Специализированной антикоррупционной прокуратуре - 10,5% и 70,5% соответственно. Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции доверяют 10%, не доверяют 70%.

Правоохранительным структурам украинцы доверяют больше, однако показатель недоверия все равно выше. Так, МВД доверяют 20,5% в противовес 67%. Нацполиции не доверяют 58% опрошенных, наоборот - 33%; СБУ (56% і 31%).

О доверии Нацгвардии сообщили 49% против 39%, добробатам доверяют больше половины - 53% против 33%.

Показатель доверия к СМИ Украины среди респондентов составил 49,5%, российским средствам масс-медиа верят 6%.

Исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 года по месту жительства респондентов. Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий.

Ранее центр Разумкова и Деминициативы провели опрос, в котором около 70% респондентов заявили, что хотят строить жизнь в Украине и еще 40% считают, что в ближайшие годы жизнь людей улучшится.

Станислав Стороженко

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