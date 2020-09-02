Украинцы не доверяют правоохранителям и их руководству: опрос Демократических инициатив

Среди ведомств меньше всего не доверяют СБУ и Нацполиции, среди руководителей – главе СБУ Ивану Баканову

Украинцы не доверяют правоохранительным органам и негативно относятся к их руководителям. Об этом говорят данные опроса, поведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова в начале июля.

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Ни у одного правоохранительного ведомства или руководителя нет положительного баланса позитивных и негативных оценок.

Среди ведомств наименьшее недоверия вызывают СБУ и Нацполиция – баланс -24,7 и -24,9 соответственно. Больше всего не доверяют НАБУ и САП – баланс -58,7 и -59,9.

Наменнее негативное отношение вызывает у опрошенных глава СБУ Иван Баканов (-29,9), наиболее негативное – министр внутренних дел Арсен Аваков (-52,3).

При этом только Авакова знает подавляющая часть опрошенных – всего 2,7% заявили, что не знают такого. Меньше всего известен и.о. директора ГБР Александр Соколов, его не знают 37,3%. Остальных руководителей правоохранительных ведомств не знают от 24,3% до 28,4% опрошенных.

Опрос проведен с 3 по 9 июля, в нем участвовали 2022 человек возрастом от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,3%.

В конце июня опрос Центра Разумкова показывал баланс недоверия к генпрокурору Венедиктовой -41,3%, к Авакову -64%.

Денис Юдин

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