Уже 56%. Недоверие к Зеленскому продолжает расти – опрос Рейтинга
Уровень недоверия к президенту Владимиру Зеленскому вырос за месяц на 3%. Об этом говорят данные опроса, проведенного в декабре группой Рейтинг.
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На вопрос "насколько вы доверяете таким политикам" ответы распределились так:
Владимир Зеленский – доверяют 41% (в конце ноября – 44%), не доверяют 56% (в конце ноября – 53%);
Виталий Кличко – доверяют 30% (33%), не доверяют 58% (54%);
Владимир Гройсман – доверяют 29% (31%), не доверяют 61% (58%);
Дмитрий Разумков – доверяют 27% (27%), не доверяют 40% (32%), не слышали о нем 27% (35%).
Юлия Тимошенко – доверяют 25% (25%), не доверяют 73% (71%);
Юрий Бойко – доверяют 24% (24%), не доверяют 55% (53%), не слышали о нем 17% (18%);
Петр Порошенко – доверяют 23% (22%), не доверяют 74% (75%);
Виктор Медведчук – доверяют 19%, не доверяют 66%;
Вадим Рабинович – доверяют 16%, не доверяют 62%, не слышали о нем 19%;
Денис Шмыгаль – доверяют 16% (15%), не доверяют 54% (46%), не слышали о нем 25% (42%).
Опрос проводился 16-20 декабря по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий. Методом персонального интервью опрошены 2000 человек от 18 лет и старше. Погрешность не более 2,2%.
- По опросу Центра Разумкова в декабре, Зеленскому доверяют меньше, чем спикеру Рады: 30% и 35% соответственно.
- В середине декабря опрос Рейтинга показывал доверие к Зеленскому на уровне 43%, недоверие – 54%.
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