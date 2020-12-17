Рейтинги доверия к политикам остаются отрицательными, Зеленский все еще в лидерах – опрос
Рейтинг доверия у ведущих украинских политиков отрицательный, больше всего доверия вызывает президент Владимир Зеленский, лидер антирейтинга – пятый президент Петр Порошенко. Об этом говорят данные опроса, проведенного в декабре группой Рейтинг.
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На вопрос "насколько вы доверяете таким политикам" ответы распределились так:
Владимир Зеленский – доверяют 43%, не доверяют 54%;
Виталий Кличко – доверяют 32%, не доверяют 56%;
Владимир Гройсман – доверяют 29%, не доверяют 60%;
Дмитрий Разумков – доверяют 26%, не доверяют 34%, не слышали о нем 35%.
Юлия Тимошенко – доверяют 25%, не доверяют 71%;
Юрий Бойко – доверяют 24%, не доверяют 55%, не слышали о нем 17%;
Петр Порошенко – доверяют 22%, не доверяют 75%;
Денис Шмыгаль – доверяют 15%, не доверяют 46%, не слышали о нем 34%.
Опрос проведен 12-14 декабря методом телефонного интервью среди населения Украины от 18 лет и старше, опрошено 2500 человек, ошибка не более 2%. Заказчик опроса не указан.
- В ноябре Зеленскому по опросу Рейтинга доверяли 46%, не доверяли 51%.
- По опросу Центра Разумкова в декабре, Зеленскому доверяют меньше, чем спикеру Рады: 30% и 35% соответственно.
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