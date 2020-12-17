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Рейтинги доверия к политикам остаются отрицательными, Зеленский все еще в лидерах – опрос

17.12.2020, 10:47
Рейтинги доверия к политикам остаются отрицательными, Зеленский все еще в лидерах – опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Рейтинг доверия у ведущих украинских политиков отрицательный, больше всего доверия вызывает президент Владимир Зеленский, лидер антирейтинга – пятый президент Петр Порошенко. Об этом говорят данные опроса, проведенного в декабре группой Рейтинг.

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На вопрос "насколько вы доверяете таким политикам" ответы распределились так:

Владимир Зеленский – доверяют 43%, не доверяют 54%;

Виталий Кличко – доверяют 32%, не доверяют 56%;

Владимир Гройсман – доверяют 29%, не доверяют 60%;

Дмитрий Разумков – доверяют 26%, не доверяют 34%, не слышали о нем 35%.

Юлия Тимошенко – доверяют 25%, не доверяют 71%;

Юрий Бойко – доверяют 24%, не доверяют 55%, не слышали о нем 17%;

Петр Порошенко – доверяют 22%, не доверяют 75%;

Денис Шмыгаль – доверяют 15%, не доверяют 46%, не слышали о нем 34%.

Опрос проведен 12-14 декабря методом телефонного интервью среди населения Украины от 18 лет и старше, опрошено 2500 человек, ошибка не более 2%. Заказчик опроса не указан.

Денис Юдин
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