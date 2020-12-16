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Разумкову доверяют больше всего украинцев. Зеленский на втором месте с Кличко – опрос

16.12.2020, 17:59
Разумкову доверяют больше всего украинцев. Зеленский на втором месте с Кличко – опрос - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют больше украинцев, чем президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в данных соцопроса Центра Разумкова.

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Социологи получили такие результаты (в скобах указаны результаты опроса Центра Разумкова на конец октября – начало ноября):

Дмитрий Разумков – 35% доверяют и 52% не доверяют (30% и 57%);

Виталий Кличко – 30% и 59,5% (нет данных, по опросу группы Рейтинг на конец ноября – 33% и 54%);

Владимир Зеленский – 30% и 64% (33% и 62%);

Игорь Смешко  – 24% и 53,5% (нет данных);

Владимир Гройсман – 24% и 65% (нет данных, по опросу группы Рейтинг на конец ноября - 31% и 58%);

Юрий Бойко – 22% и 70% (22% и 69%);

Анатолий Гриценко – 20,5% и 62% (нет данных);

Петр Порошенко – 20% и 74% (22% и 73%);

Юлия Тимошенко – 17% и 76% (17% и 77%);

Виктор Медведчук – 16% и 77,5% (15,5% и 76%);

Руслан Кошулинский – 15% и 54% (нет данных);

Арсен Аваков – 14% и 75% (12% и 76%);

Михаил Саакашвили – 14% и 76% (10% и 80%);

Денис Шмыгаль – 13% и 70% (12% и 69%);

Александр Виклул – 12% и 63% (нет данных);

Олег Ляшко – 12% и 81% (нет данных);

Андрей Ермак – 11% и 63% (8% и 59%);

Ирина Венедиктова – 8% и 63% (6% и 62%).

Опрос проводился с 4 по 9 декабря методом личного интервью среди 2018 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – 2,3%. Заказчик не указан.

СПРАВКА. Основателем Центра Разумкова является отец нынешнего спикера парламента Александр Разумков, который в 1990-х работал в Администрации президента и заместителем секретаря СНБО. Александр Разумков умер в 1999-м после тяжелой болезни.

По данным этого же опроса Центра Разумкова:

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Марк Сировой
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