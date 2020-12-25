У Порошенко ответили Зеленскому: Не готовь камеру другому, сам в нее сядешь
При правлении президента Владимира Зеленского есть коррупционные скандалы, пока он говорит, что "все ждут, когда посадят" пятого главу государства Петра Порошенко. Об этом заявила пресс-службе Евросолидарности в ответе на запрос LIGA.net.
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"Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии о Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования", – говорится в комментарии.
В Евросолидарности также заявили, что при Зеленском есть скандалы с замглавы его Офиса Олегом Татаровым и программой Большая стройка, есть также коррупционное дело против экс-нардепа Слуги народа Александра Юрченко.
"Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь", – заявили в политсиле.
- В сентябре адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что против пятого президента открыто не меньше 58 уголовных дел. В ноябре ГБР открыло дело по якобы "офшорам Порошенко".
- По данным декабрьского опроса Центра Разумкова, Зеленского назвали разочарованием года 42% украинцев, Порошенко – 10%. Также 19,9% считают политиком года Зеленского, а 10,4% – Порошенко.
- В недавнем интервью Зеленский заявил, что "все ждут, когда посадят Порошенко".
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