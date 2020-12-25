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У Порошенко ответили Зеленскому: Не готовь камеру другому, сам в нее сядешь

25.12.2020, 12:17
У Порошенко ответили Зеленскому: Не готовь камеру другому, сам в нее сядешь - Фото
Петр и Марина Порошенко возле Печерского райсуда (Фото: Виталий Головин)

При правлении президента Владимира Зеленского есть коррупционные скандалы, пока он говорит, что "все ждут, когда посадят" пятого главу государства Петра Порошенко. Об этом заявила пресс-службе Евросолидарности в ответе на запрос LIGA.net.

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"Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии о Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования", – говорится в комментарии.

В Евросолидарности также заявили, что при Зеленском есть скандалы с замглавы его Офиса Олегом Татаровым и программой Большая стройка, есть также коррупционное дело против экс-нардепа Слуги народа Александра Юрченко.

"Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь", – заявили в политсиле.

Марк Сировой
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